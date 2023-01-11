Активистка Перизат Суранова обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь освободить под домашний арест правозащитницу Асию Сасыкбаеву и экс-члена ЦИК Гульнару Джурабаеву. Все трое женщин — фигурантки Кемпир-Абадского дела.

Письмо Сурановой опубликовала правозащитница Динара Ошурахунова на своей странице в Facebook.

«Асие Сасыкбаевой – 72 года. Гульнаре Джурабаевой – 63 года. У обеих неважное здоровье и оно ухудшается день за днем. Две бабушки в пожилом возрасте, в возрасте, когда они должны сидеть со своими детьми – они незаконно сидят в тюрьме. Кто даст гарантию здоровью Асии Сасыкбаевой, чье состояние ухудшается с каждым днем?» – написала она.

Суранова отметила, что ждет от президента честности и справедливости.

«Я надеюсь, что вы, как президент, уважая материнскую ценность, ценя материнский труд, внесете свой вклад в то, чтобы, двух женщин отпустили из-под стражи, изменили им меру пресечения на домашний арест», – обратилась она к главе государства.

Суранова отметила, что у Асии Сасыкбаевой и Гульнары Джурабаевой установлены личности и у них есть определенное место жительства.

«Я знаю их, как примерных людей, уважающих закон, не угрожающих общественности, приносящих развитие и процветание. Считаю, что они внесли в основание Кыргызстана большой вклад», — написала Суранова.

Президента Садыра Жапарова не раз просили освободить задержанных. Но он заявил, что не может давать приказы об освобождении кого-либо.

Глава страны также обвинил задержанных в подготовке госпереворота и заявил, что они занимались «очернением и ложью». Адвокаты арестованных раскритиковали интервью Жапарова, заявив, что он нарушает презумпцию невиновности, говоря о вине арестованных до решения суда.

Задержания и заключения под стражу фигурантов Кемпир-Абадского дела

Суранову, Джурабаеву и Сасыкбаеву задержали 23 октября вместе с другими политиками и активистами, которые критиковали власть из-за передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Часть задержанных являются членами комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, который создали за день до арестов.

Всем задержанным вменяют статью «Приготовление к организации массовых беспорядков». Почти всех задержанных суд водворил в СИЗО-1 Бишкека.

Задержанные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду. В знак протеста почти все фигуранты дела держали голодовку больше двух недель с требованием, чтобы их отпустили из СИЗО.

Арест активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.