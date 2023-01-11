Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил изготовить книгу, чтобы увековечить память погибших военных в ходе сентябрьских боестолкновений на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе Госкомитета.
Отмечается, что Ташиев дал такое поручение на совещании, прошедшем 10 января.
В ГКНБ сообщили, что книгу планируют распространить по всем средним школам и вузам. Кроме того, издание также, возможно, предложат ввести в учебную программу Минобразования.
Также Ташиев на совещание поручил «отнестись крайне ответственно» к изданию книги и завершить работы к 31 августа 2023 года или до годовщины боестолкновений на кыргызско-таджикской границе.
«В целях усиления патриотизма читателей (в особенности молодого поколения) и уважения к погибшим воинам предложено вести непосредственную работу на местах боестолкновений, провести надлежащую беседу с сослуживцами-ополченцами и командирами, участвовавших в боях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация книги не будет преследовать коммерческие цели.
Ранее портреты погибших военных передали Национальному историческому музею. 23 декабря там прошло памятное мероприятие, посвященное погибшим военным в ходе боестолкновений.
Столкновения и жертвы в Баткене
На кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября произошли полномасштабные вооруженные столкновения. Бои велись по периметру всей государственной границы.
В результате вооруженных столкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.
По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.
По итогам произошедших столкновений обе страны обвинили друг друга в спланированной военной агрессии.