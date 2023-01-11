Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил изготовить книгу, чтобы увековечить память погибших военных в ходе сентябрьских боестолкновений на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Отмечается, что Ташиев дал такое поручение на совещании, прошедшем 10 января.

В ГКНБ сообщили, что книгу планируют распространить по всем средним школам и вузам. Кроме того, издание также, возможно, предложат ввести в учебную программу Минобразования.

Также Ташиев на совещание поручил «отнестись крайне ответственно» к изданию книги и завершить работы к 31 августа 2023 года или до годовщины боестолкновений на кыргызско-таджикской границе.

«В целях усиления патриотизма читателей (в особенности молодого поколения) и уважения к погибшим воинам предложено вести непосредственную работу на местах боестолкновений, провести надлежащую беседу с сослуживцами-ополченцами и командирами, участвовавших в боях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация книги не будет преследовать коммерческие цели.