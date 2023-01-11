Депутат парламента Исхак Масалиев заявил, что фигуранты Кемпир-Абадского дела не говорили на своих собраниях ни одного слова о захвате власти и поэтому попросил Генпрокуратуру освободить их.

«Я на этом чаепитии был. Ни одного слова о захвате или смене власти там не прозвучало. Поверьте мне как свидетелю, примите это во внимание и рассмотрите в суде. Я говорю об этом здесь официально: я принимал участие в чаепитии. Там не было таких разговоров. Как мне надо еще об этом сказать?» — обратился депутат к заместителю Генпрокурора Турусбеку Ишеналиеву.

В ответ замгенпрокурора сказал, что следственные мероприятия идут. Масалиев потребовал, что органы прокуратуры провели надзор над действями следователей и освободили фигурантов Кемпир-Абадского дела.

В конце октября 2022 года были задержаны более 20 активистов, политиков и правозащитников, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Задержанные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду. В знак протеста почти все фигуранты дела держали голодовку больше двух недель с требованием, чтобы их отпустили из СИЗО.

Президента Садыра Жапарова не раз просили освободить задержанных. Глава страны также обвинил задержанных в подготовке госпереворота и заявил, что они занимались «очернением и ложью».