Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 11 января в первом чтении отклонили законопроект, предлагающий лицензировать деятельность легковых такси. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

На заседании депутат Дастан Бекешев заявил, что принятие законопроекта приведет к недовольствам в обществе. Ранее нардеп говорил, что после принятия законопроекта, водители с праворульным авто не смогут получить лицензию и окажутся вне закона. По его словам, «владельцам праворульных авто запрещено таксовать с 2020 года, однако за несоблюдение запрета пока не было ответственности и контролирующего органа».

«Милиционеры, госслужащие, сотрудники пожарной службы и другие в свободное от работы время таксуют. Если введем лицензирование, то владельцы праворульных машин не смогут работать. Водителям такси надо будет приобрести лицензию, два страховых полиса за 4 тысячи сомов, получить страховку на перевозку пассажиров, пройти техосмотр за 1 тысячу сомов, и патент стоит 2 тысячи. Законопроект выгоден таким большим компаниям, как “Яндекс. Такси”. В случае принятия документа все таксисты придут сюда. Нам нужна стабильность», — цитирует его информагентство 24.kg.

Депутат Марлен Маматалиев отметил, что 50-60% таксопарка — это праворульные авто и предложил рассмотреть альтернативный вариант, например, субсидирование со стороны государства для владельцев праворульных машин. По его словам, власти могли бы предоставлять электромобили в лизинг.

Поправки в закон «О лицензионно-разрешительной системе», которые обяжут водителей такси получать лицензию для работы, МВД инициировало в мае 2022 года.

Сейчас в законе прописано, что лицензированию подлежат пассажирские перевозки автотранспортом, за исключением легковых такси. МВД предлагает отменить это исключение для такси.

Ведомство считает, что нововведение экономически «незначительно повлияет» на деятельность таксистов и отмечает, что его цель в «обеспечении безопасности перевозок пассажиров, а не извлечение прибыли».

Сейчас таксисты работают по добровольным патентам. В МВД говорят, что это приводит к неравной конкуренции на рынке между перевозчиками, микроавтобусами и легковыми такси (к примеру, «минивэны»). Кроме того, в ведомстве сообщали, что сейчас все лица, имеющие машину, могут заниматься перевозками пассажиров, не соблюдая требования по обеспечению безопасности пассажироперевозок.

Требование о введении лицензии для легковых такси содержится и в указе президента Садыра Жапарова об аварийности на дорогах Кыргызстана, который он подписал в декабре 2021 года.

Ранее в МВД отмечали, что все крупные резонансные аварии совершаются на трассах международного и республиканского значений.