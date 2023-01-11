Бывшего депутата Каната Исаева отпустили под домашний арест на срок судебного разбирательства до 20 февраля. Об этом сообщили в пресс–службе Первомайского райсуда.
Такое решение суд принял 11 января.
Исаева задержали 23 октября. Его водворили в СИЗО ГКНБ до 23 ноября. За день до этого Исаев вступил в комитет по защите Кемпир-Абадского водохранилища.
В суде сообщали, что у экс-депутата ранее уже была подписка о невыезде с 1 октября 2018 года.
Однако там не стали разглашать подробности уголовного дела в отношении Исаева, сославшись на то, что материал находится под грифом секретности.
По словам родственников экс-депутата, днем 23 октября его вызвали на допрос в ГКНБ, где через несколько часов задержали.
Речь идет о деле 2017 года. Тогда сотрудники ГКНБ задержали Исаева по подозрению в подготовке «насильственного захвата власти».