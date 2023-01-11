Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека.

В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных людей из-за морозов. Там можно согреться, поесть и остаться на ночлег. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

«В приюты могут обращаться лица без определенного места жительства самостоятельно, а также доставляться сотрудниками правоохранительных органов и бригадой скорой помощи.

Обратившимся предоставляют одноразовое горячее питание. Для безопасности всегда дежурит сотрудник РУВД, а врачи и медсестры центров семейной медицины систематически оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщили в мэрии.

Адреса временных приютов:

Октябрьский район, 12 микрорайон, ул. А. Токонбаева №1а. Приют рассчитан на 60 человек. Контакты: 0312 511938, 0708880218 – специалист сектора социальных услуг района Сталбек Эсенкулов.

Свердловский район, ул. Фере №34а. Приют рассчитан на 40 человек. Контакты: 0312 360335, 0706 168877 — главный специалист сектора социальных услуг Свердловского района Эркин Мамаев.

Ленинский район, ул. Трудовая №10 общественный фонд «Центр милосердия», в котором предоставляется временное проживание для женщин с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Контакты: 0312 644871, 0550 546622 – Роза Казиевна.

«Дорогие горожане и гости столицы! Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь звоните в милицию по телефону: 102, в скорую помощь: 103», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее синоптики предупреждали, что в Кыргызстане с 9 января ожидается аномальное похолодание. Так, 9-10 января синоптики прогнозировали снег, а после — резкое похолодание до -20°C в Бишкеке и Чуйской области, до -28°C в Нарыне.

Тем, кому негде переночевать в холод тяжело. Так в январе 2018 года в Бишкеке от переохлаждения умерли 15 бездомных, в тот период социальные учреждения были переполнены.

Автор: Айпери Акылбек кызы

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