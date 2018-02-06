В Бишкеке работают два постоянных приюта для бездомных и два временных — их открывают только зимой. Каждый из них может приютить от 40 до 70 человек. Условия спартанские, особенно во временных приютах: тесные комнаты на 20-25 человек, тяжелый воздух, горячее питание раз в день, но главное — тепло. В день на питание одного человека администрации районов выделяют по 35 сомов.

По словам сотрудников приютов, главная группа риска — это алкозависимые бездомные. Таких в основном сюда и привозят скорая помощь или милиция, которых вызывают неравнодушные прохожие, видя спящего на улице человека.

Одно из правил приютов — в них нельзя пить алкоголь, но работники не слишком требовательны к соблюдению этого правила среди временных жильцов. Главное — чтобы человек не ушел на улицу и не замерз.