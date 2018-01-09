Пять месяцев без зарплаты и два года строительства — почему трасса вдоль Иссык-Куля еще не построена

Реконструкция трассы на северном берегу Иссык-Куля затягивается третий год — её хотели закончить ко II Играм кочевников, но приближаются уже третьи игры, а из 100 км дороги не построено и половины. Причина задержек — нехватка финансирования со стороны правительства.
Уже второй год Тыныбек Тургуналиев занят на строительстве трассы, огибающей северный берег озера Иссык-Куль. 100 км этой дороги соединяют поселки Балыкчы и Корумду и проходят через туристический сектор Иссык-Куля.
Ради этой работы Тургуналиев переехал поближе к озеру из села в Нарынской области, которое находится в двух часах езды от места строительства трассы.
Впрочем, после двух лет работы, строитель разочарован. На протяжении пяти месяцев — вплоть до конца декабря — им не платили зарплату, а многие рабочие, как и он, переехали из разных областей страны.
Задержки по выплатам начались в августе 2017 года — тогда правительство перестало выделять деньги китайской компании «Лонг Хай», которая занимается строительством трассы, а компания в свою очередь перестала платить рабочим.
«Дочка учится на четвертом курсе в Славянском университете, ей надо помогать. Четыре месяца назад я взял кредит на 100 тысяч сомов на контракт дочке. Жена помогала — она за меня погасила его. У меня супруга работает на рынке, поэтому мне было получше, чем другим», — говорит Тургуналиев.
Сейчас строитель вместе с другими строителями живет в квартире, которую снимает для рабочих «Лонг Хай». По его словам, компания кормит и содержит рабочих — «с этим проблем нет», объясняет Тургуналиев.
«Вот только зарплату за пять месяцев не получали», — сетует он.
100 км споров и долгостроя
Масштабная реконструкция трассы началась в ноябре 2015 года по инициативе уже бывшего премьер-министра Темира Сариева, который видел в этом проекте «связывающее звено между регионами» Кыргызстана.
Ремонт 100 км этой дороги — единственный крупный дорожный проект в Кыргызстане, который проводится на бюджетные деньги, а не на кредитные или грантовые средства.
По оценке правительства, строительство трассы обойдется Кыргызстану в 6,8 млрд сомов — почти по 1100 сомов на каждого жителя страны.
По итогам тендера победила китайская компания «Лонг Хай». Однако вскоре парламентская комиссия выяснила, что компания не имела лицензии и первое время даже работала без нее.
«У “Лонг Хай” в то время не было лицензии — ни кыргызской, ни международной. У них была китайская лицензия на ямочные работы. Но позже они откуда-то вытащили нужную лицензию», — говорит член комиссии, депутат Таабалды Тиллаев.
Сомнения в честном проведении тендера вызвали споры внутри правительства и привели к отставке премьер-министра Темира Сариева и министра транспорта Аргынбека Малабаева. Оба чиновника обвиняли друг друга в коррупции и лоббировании.
Строительство собирались закончить за один год, чтобы трасса была готова к туристическому сезону 2016 года и II Всемирным играм кочевников — международным спортивным состязаниям по этническим видам спорта, которые каждые два года проводятся на северном берегу Иссык-Куля.
Но с тех пор прошло два года. В сентябре начнутся уже третьи Всемирные игры кочевников, а реконструкция трассы закончена меньше чем на половину.
Денег нет — строительства нет
Сейчас строительные работы над трассой приостановились.
Это произошло сразу по двум причинам: первая — это морозная погода, а вторая, как признается нынешний премьер-министр Сапар Исаков, денег на дорогу действительно нет.
Власти Кыргызстана хотели закрыть вопрос с финансированием через продажу национализированного мобильного оператора «Мегаком», но сделка сорвалась.
Главный инженер Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта Жумаш Соодонбаев говорит, что нареканий к самому «Лонг Хаю» по качеству работы нет.
По его словам, несмотря на отсутствие лицензии в первое время, «мощность компании ощущается» — она привлекла технику, которой нигде в Кыргызстане нет.
«С тех пор, как начали работать, они привезли мощный асфальтобетонный завод производительностью 320 тонн в час и два комплекта камнедробильной установки производительностью около 280 тонн в час», — говорит Соодонбаев.
С его слов, «Лонг Хай» по договору должна продолжать строительные работы, если даже правительство задерживает выплаты.
Однако компания не может долгое время работать за собственные деньги — за все время строительства трассы правительство задолжало «Лонг Хаю» 146 млн сомов.
Генеральный директор «Лонг Хай» Сунь Чжэн Фу в начале 2017 года говорил, что задержки в строительстве возникли из-за «недобросовестного отношения минтранса».
«Сложности возникли уже на начальном этапе строительства, когда оказалось, что проектная документация, разработанная по заказу правительства, содержит серьезные ошибки», — сказал тогда Сунь Чжен Фу.
Руководство «Лонг Хая» было недоступно для комментариев на момент публикации материала.
«Нам давали еду — мы работали»
Под конец 2017 года рабочим всё-таки выплатили часть зарплаты — за три месяца работы. Но это не сильно прибавило оптимизма, и многие из них все еще хотят уволиться.
По словам некоторых строителей, они понимают важность проекта и вошли в положение, когда им в первый раз сказали, что денег нет — трасса капитально не ремонтировалась в течение последних 25 лет.
Строитель Руслан Жумабаев надеется, что правительство сможет найти деньги, и реконструкция трассы завершится до III Всемирных игр кочевников, которые пройдут в сентябре этого года.
«Четыре месяца работали без выходных. Нам давали еду — мы работали. У нас не было никаких претензий. Мы ведь у себя дома, на Иссык-Куле», — говорит он.
Однако долго работать без зарплаты и за еду готовы не все — надо кормить семьи и выплачивать образовавшиеся из-за задержек долги.
Рабочий Бекболот Кадыралиев говорит, что хочет уволиться — задержки в зарплате не позволяют содержать семью из жены и четырех детей, в которой он единственный приносит заработок.
«Утром радуешься еде, которую дают. В 7 утра идешь на работу и как будто в плен попал — работаешь целый день до 7 вечера. Приходишь домой, спишь, и все заново. Каждый день одно и тоже», — сетует он.
В отличие от рабочих, которые получили зарплату хотя бы за три месяца, арендодатели до сих пор не получили никаких выплат — они передавали в пользование «Лонг Хай» технику и жилье для рабочих. Им обещают отдать деньги к середине января.
«У меня “Спринтер”. Я развожу рабочих. Нас, арендодателей, просят подождать с выплатами. Мы на своих машинах все делаем, если что-то ломается, не помогают, хотя в договоре написано иначе», — жалуется Исмаил Абдырахманов.
Жумаш Соодонбаев из минтранса старается быть оптимистичным и заверяет, что дорога будет закончена «в крайнем случае к 2019 году», но сразу добавляет, что «все зависит от финансирования». Когда оно появится, неизвестно.
«В народе говорят так: “Если работу начнешь, то когда-нибудь она завершится, если не начнешь, то она так и будет стоять”. Наверное, из этого принципа начали строительство», — предполагает он.