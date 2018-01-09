ГРС начнет выпускать биометрические загранпаспорта

Государственная регистрационная служба закупила оборудование для выпуска биометрических загранпаспортов. Граждане смогут получить новый паспорт уже в этом году.

В пресс-службе ГРС сообщили в интервью журналисту Kloop.kg, что стоимость нового загранпаспорта станет известна после того, как госпредприятие «Инфоком» проведет тендер на закупку новых бланков.

По словам сотрудника пресс-службы, биометрические паспорта облегчат гражданам переход через границу.

«Там будет установлен чип, где будут содержаться личные данные граждан, в том числе отпечатки», — сказали в пресс-службе.

Пока неизвестно, когда граждане смогут получить новый документ, однако в ведомстве сказали, что все процедуры должны быть завершены до конца этого года.

Оборудование для выпуска документов закуплено при поддержке Программы развития ОНН в Кыргызстане и японского правительства. В пресс-службе ГРС сказали, что неизвестно сколько стоило такое оборудование, так как его приобрели через грант.

В ведомстве добавили, что оборудование может выпускать до 300 паспортов в час, что ускорит их выдачу.