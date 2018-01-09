МВД: Один из убитых кыргызстанцев в Москве имел отношение к ОПГ

В городе Жуковском в Москва-реке рыбаки нашли тела двух кыргызстанцев. Полиция установила признаки насильственной смерти у погибших.

Новость обновлена в 18:55

В Министерстве внутренних дел в интервью журналисту Kloop.kg подтвердили, что один из убитых имел отношение к преступной группировке.

«Он состоял на оперативном учете МВД как член активной преступной группировки. Раньше некоторые СМИ сообщили, что они оба члены ОПГ», — сказали в пресс-службе.

В МВД назвали информацию о отношении убитого к Улану Токтосунову, известному по кличке «Сакал», «частично правдой».

Ранее представитель Министерства внутренних дел Кыргызстана в странах СНГ Аскат Алиев сообщил на своей странице в фейсбуке, что убитые были кыргызстанцами.

Урматтуу мекендештер! Бугун Whatsapp группаларда , соц тармакта таркап жаткан эки жарандын жансыз денесинин суроту боюн… Publicerat av Аскат Алиев den 8 januari 2018

По его словам, родственники разыскивали пропавших с 30 декабря. Одного из мужчин нашли 30 декабря рыбаки в городе Жуковском, в Подмосковье.

Позже, в той же местности нашли тело второго мужчины. Следователи выяснили, что мужчины были убиты — на их телах обнаружили следы насильственной смерти. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Жылдыз Осмонова, которая проживает в Москве и собирает деньги для мигрантов из Кыргызстана в трудных ситуациях, сообщила на своей странице в фейсбуке, что один из мужчин находился в Москве, чтобы заработать деньги на операцию своему сыну.

По ее словам, мужчины жили вместе в одной квартире. 29 декабря один из них предложил второму сходить в кафе «Алмаз» и они находились там до трех часов ночи. Затем к ним приехали неизвестные люди, насильно посадили в машину и увезли.

По словам Осмоновой, руководство кафе отказалось предоставить им записи с камер видеонаблюдения. Она добавила, что один из погибших занимался в Москве евроремонтом, а в Кыргызстане у него осталось трое детей.

«15 февраля среднему сыну должны сделать вторую операцию. У мальчика болезнь Гиршпрунга, это когда ребенок не может ходить в туалет. Его отец приехал на заработки в Москву, потому что в Кыргызстане работа временно приостановилась», — написала Осмонова.

По ее словам, оба мужчины были уроженцами Ошской области. Сейчас неравнодушные люди собирают деньги, чтобы отправить тела мужчин в Кыргызстан.