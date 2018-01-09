Видео: Двое мужчин напились в кабинете начальника статистического отдела Ноокатского района

В фэйсбуке распространилось видео, на котором двое мужчин спят в сидячем положении за столом в кабинете начальника статистического отдела Ноокатского района Ошской области. На столе лежит пустая бутылка из-под водки и две упаковки сока.

Пользователь фейсбука Искен Афиджанов опубликовал видео, снятое в кабинете начальника статистического отдела Ноокатского района Ошской области Расулбека Ташова.

"SAFARI" представляет:"Шок!! Начальство "набухалось" прямо на работе!!!"Видео снято в конце декабря 2017 года в Ноокатском районном отделе государственной статистики; по информации второй человек якобы является начальником одного из РОВД.Оставьте свое мнение в комментарии!Максимальный репост!!! Publicerat av Искен Афиджанов den 8 januari 2018

Снимающий видео крупным планом показывает табличку на двери кабинета, а затем входит в комнату. В ней за столом сидят двое мужчин, которые спят и храпят. Один из мужчин держит в руке пластиковый стаканчик.

Между ними на столе лежит пустая бутылка водки и стоят два пакета с соком. Оператор снимает сначала спящих, а затем несколько секунд снимает документы на столе в кабинете.

По информации Афиджанова, один из героев видео — начальник местного РОВД. Кем является второй мужчина, Афиджанов не указал.

В пресс-службе Национального статистического комитема сообщили журналисту Kloop.kg, что из-за видео проводится служебная проверка.

«Подтвердить, что это был именно Ташов, пока нельзя. То, что видео было снято в его кабинете — это правильно. Если подтвердится, что это был он, то ему по закону грозит увольнение», — сказал представитель Нацстаткома Борис Арабаев.

Сотрудник пресс-службы УВД Ошской области Жанна Сатарбаева опровергла в интервью журналисту Kloop.kg, что один из спящих мужчин имеет отношения к милиции Ноокатского района.

«В ходе проверки выяснилось, что этот сотрудник не является начальником ни Ноокатского, ни одного из других РОВД области. К милиции он отношения не имеет», — сказала Сатарбаева.