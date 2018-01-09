Кыргызстан получил грант в 2,5 млн евро на поддержку избирательной системы

Министерство финансов получило грант в 2,5 млн евро от Европейского Союза на реформирование избирательной системы. Эти средства будут направлены на подготовку и «проведение открытых и честных выборов».

По данным Министерства финансов, деньги выделяются для «восстановление доверия граждан» к избирательной системе.

Согласно программе Евросоюза, работа Центризбиркома на всех этапах избирательного процесса должна проходить под надзором наблюдателей.

Деньги также направят на то, чтобы система, которую использует Государственная регистрационная служба, соответствовала стандартам защиты данных.

В 2016 году Евросоюз выделил Кыргызстану грант в 232 млн сомов (примерно 2,8 млн евро), которые Центризбирком потратил на покупку электронных урн для голосования.

Кроме того в 2016 году ЦИК получил гранты от международных организаций в 13 млн евро на реформирование избирательной системы.

Электронные уже урны использовались на референдуме по изменению Конституции в декабре 2016 года, а также на президентских выборах, которые прошли 15 октября.

Тогда выиграл провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков. Правозащитники и международные наблюдатели заявили, что во время выборов использовался административный ресурс.

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