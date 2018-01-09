Минсоцразвития: Суйунчу за рождение ребенка начнут выдавать в конце января

В Министерстве труда и социального развития объяснили порядок выплаты единовременного денежного пособия за рождение ребенка — суйунчу. Всем, кто подал заявки в течение января, деньги начнут выдавать только к концу месяца.

Пресс-секретарь Минтруда и соцразвития Кымбат Кадыралиева сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что пособие по рождению ребенка назначается в течение 10 дней после обращения.

«Люди думают, что если они сегодня родили ребенка, то завтра могут уже получить деньги, но это не так. Пособие назначается в течение 10 дней, а затем данные вносятся в общую базу данных, чтобы избежать повторных обращений. Финансирование у нас начнется в конце месяца. Это занимает время», — сказала Кадыралиева.

По её словам, желающим получить суйунчу в размере 4 тысяч сомов нужно предоставить соцработникам свидетельство о рождении ребенка, справку с места жительства и паспорт.

«Если же у вас родилась тройня, то вы имеете право получить по 4 тысячи на каждого, то есть 12 тысяч», — сказала она.

Кадыралиева добавила, что суйунчу можно получить только один раз в год.

Издание 24.kg сообщило, что в Джалал-Абаде мужчина не смог получить суйунчу из-за того, что сотрудники соцзащиты «не знали о новом законе» и «не приняли у него документы».

Представитель Джалал-Абадского отделения соцзащиты Айнура Асанова сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что между соцработниками и мужчиной произошло «недоразумение».

«В январе собираем документы, а концу месяца подадим заявку на финансирование. Все заявки мы сейчас регистрируем. У него все документы приняли. Все выплаты начнутся в конце января, думаю, до 15 февраля выплатим», — сказала Асанова.

По ее словам, девушка, которая отвечала за прием документов, пролежала в больнице четыре месяца и не знала о вступившем в силу законе. «Она после операции только вышла на работу и не знала», — объяснила она.

Закон о выплате пособия по случаю рождения ребенка — суйунчу — вступил в силу 1 января. Размер пособия составляет 4 тысячи сомов, в некоторых горных районах — 6 тысяч.

По теме: