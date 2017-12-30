Президент одобрил отсрочку единовременных выплат детских пособий

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон об отсрочке выплат детских пособий. Выплаты начнутся спустя три месяца после вступления закона в силу, а количество людей, которые смогут получать пособие, значительно сократится.
Закон о детских пособиях вступит в силу, как и планировалось, 1 января, но лишь частично. Выплачиваться будут только единовременные пособия «балага суйунчу».
Остальные пособия будут выплачиваться с апреля 2018 года, но список тех, кому они будут выплачены, значительно сократился.
В ранней версии закона с 1 января 2018 года правительство должно было ввести следующие выплаты:
– по случаю рождения ребенка;
– ежемесячно семьям, в которых один или два ребенка, будут выплачивать пособия, пока дети не вырастут до трех лет;
– ежемесячно семьям, у которых более трех детей будут выплачивать пособия на каждого ребенка до 16 лет;
– ежемесячно детям до 18 лет, оставшимся без одного или двух родителей;
– ежемесячно детям до 18 лет, родившимся от матерей с заболеваниями ВИЧ или СПИД;
– ежемесячно детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;
– пособия также будут выплачиваться людям, которые не имеют права на пенсию.
Но перед вступлением закона в силу, в декабре 2017 года, его отозвали депутаты парламента.
Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев заявил на заседании парламента, что принятый закон был «сырым».
«Закон надо доработать. Мы будем работать с местным населением. Надо давать пособия тем, кто в них нуждается», — сказал он.
В новой редакции закона существенно сокращается список людей, которые смогут получать ежемесячное пособие на ребенка.
Правительство будет выплачивать деньги только тем семьям, в которых три и более детей в возрасте от трех до 16-ти лет лет. Пособие будет назначаться только на третьего и последующих детей.
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