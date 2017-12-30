Президент одобрил отсрочку единовременных выплат детских пособий

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон об отсрочке выплат детских пособий. Выплаты начнутся спустя три месяца после вступления закона в силу, а количество людей, которые смогут получать пособие, значительно сократится.

Закон о детских пособиях вступит в силу, как и планировалось, 1 января, но лишь частично. Выплачиваться будут только единовременные пособия «балага суйунчу».

Остальные пособия будут выплачиваться с апреля 2018 года, но список тех, кому они будут выплачены, значительно сократился.

В ранней версии закона с 1 января 2018 года правительство должно было ввести следующие выплаты:

– по случаю рождения ребенка;

– ежемесячно семьям, в которых один или два ребенка, будут выплачивать пособия, пока дети не вырастут до трех лет;

– ежемесячно семьям, у которых более трех детей будут выплачивать пособия на каждого ребенка до 16 лет;

– ежемесячно детям до 18 лет, оставшимся без одного или двух родителей;

– ежемесячно детям до 18 лет, родившимся от матерей с заболеваниями ВИЧ или СПИД;

– ежемесячно детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;

– пособия также будут выплачиваться людям, которые не имеют права на пенсию.

Но перед вступлением закона в силу, в декабре 2017 года, его отозвали депутаты парламента.

Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев заявил на заседании парламента, что принятый закон был «сырым».

«Закон надо доработать. Мы будем работать с местным населением. Надо давать пособия тем, кто в них нуждается», — сказал он.

В новой редакции закона существенно сокращается список людей, которые смогут получать ежемесячное пособие на ребенка.

Правительство будет выплачивать деньги только тем семьям, в которых три и более детей в возрасте от трех до 16-ти лет лет. Пособие будет назначаться только на третьего и последующих детей.



По теме: