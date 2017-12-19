Правительство хочет отсрочить выплату детских пособий до марта

Кабинет министров внес в парламент предложение об отсрочке выплаты обязательных детских пособий до марта 2018 года, а также о сокращении списка людей, которые смогут получать выплаты. Закон должен вступить в силу с 1 января.

Правительство предложило отложить вступление закона в силу, а также внести в него изменения.

Причиной отсрочки в кабинете министров назвали необходимость в подготовке рабочей группы из депутатов парламента и общественных деятелей для «усовершенствования системы обеспечения государственными пособиями».

С января 2018 года правительство собирается выплачивать только единовременное пособие по случаю рождения ребенка — «балага суйунчу».

В редакции закона, предложенного правительством, существенно сокращается список людей, которые смогут получать ежемесячное пособие на ребенка.

Правительство предлагает выплачивать деньги только тем семьям, в которых три и более детей в возрасте от трех до 16-ти лет лет. Пособие будет назначаться только на третьего и последующих детей.

В правительстве считают, что закон позволит искоренить коррупцию в системе выплат пособий.

«Реализация норм закона дает возможность перевода процедур назначения в электронный формат, с использованием принципов единого окна, что существенно упростит для граждан механизмы получения пособий и обеспечит полную прозрачность предоставляемых услуг», — говорится в тексте постановления.

Если предложение правительства примут, то, согласно расчетам Министерства труда и соцразвития, из списка получателей пособий выйдут около 16 тысяч семей, в которых проживают более 30 тысяч детей.

Депутаты парламента приняли закон о выплате обязательных ежемесячных детских пособий в июне 2017 года, а экс-президент Алмазбек Атамбаев подписал его 1 августа. С 1 января 2018 года вводятся следующие выплаты:

по случаю рождения ребенка;

ежемесячно семьям, в которых один или два ребенка, будут выплачивать пособия, пока дети не вырастут до трех лет;

ежемесячно семьям, у которых более трех детей будут выплачивать пособия на каждого ребенка до 16 лет;

ежемесячно детям до 18 лет, оставшимся без одного или двух родителей;

ежемесячно детям до 18 лет, родившимся от матерей с заболеваниями ВИЧ или СПИД;

ежемесячно детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья;

пособия также будут выплачиваться людям, которые не имеют права на пенсию.

Инициаторы заявляли, что из госбюджета дополнительно нужно выделить 1,8 млрд сомов. Сейчас на пособия выделяется 6 млрд сомов, власти выплачивают малообеспеченным семьям по 800 сомов ежемесячно.

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