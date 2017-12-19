Абдыгулова вновь выдвинули на пост главы Нацбанка

Вице-премьер-министра Толкунбека Абдыгулова выдвинули на должность главы Национального банка. Абдыгулов три года возглавлял Нацбанк до того как стал вице-премьером.

В пресс-службе правительства сообщили, что кандидатуру Абдыгулова одобрили на заседании парламентского комитета 19 декабря.

Абдыгулов сменит на этой должности Кубанычбека Кулматова, которого назначили на пост главы Государственной таможенной службы.

Абдыгулова назначили на должность вице-премьер-министра 25 августа, но позже повысили до первого вице-премьер, после чего в ноябре он снова стал вице-премьером.

До вступления в должность вице-премьер-министра, Абдыгулов с 2014 года возглавлял Национальный банк.

Он начал свою карьеру с должности экономиста в Национальном банке в 1997 году. После девяти лет работы он стал главным экономистом отдела реализации проектов Нацбанка.

После чего в 2007 году перешел работать во Всемирный банк в качестве консультанта. Также преподавал экономику в Американском университете в Центральной Азии.

Через год она пришел на должность эксперт экономического сектора в аппарате президента Курманбека Бакиева. Работал главой службы стратегий и программ в ЦАРИИ (Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям).

После апрельской революции 2010 года стал заведующим отдела экономики и стратегического развития в аппарате правительства.

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