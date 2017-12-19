Суд не разрешил соучредителям «Занозы» и Чолпон Джакуповой выплачивать долг Атамбаеву в рассрочку

Октябрьский районный суд Бишкека не разрешил учредителям издания «Заноза» (сейчас Kaktus.Media) Дине Масловой и Нарыну Айыпу, а также правозащитнице Чолпон Джакуповой выплачивать 9 млн сомов экс-президенту Алмазбека Атамбаеву в рассрочку.

Дина Маслова, Нарын Айып и Чолпон Джакупова обратились в суд по одному из пяти исков, чтобы им разрешили выплачивать компенсацию в рассрочку — ежемесячно отдавать Атамбаеву 50 процентов со своей зарплаты.

Соучредитель издания Kaktus.Media Дина Маслова сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что суд обязал их выплатить компенсацию морального вреда Атамбаеву единовременно.

«Три судебных процесса прошли очень быстро. Судья не мотивировал свой отказ. По мнению обвинения, в рассрочку оплата долга протянется слишком долго», — сказала она.

Маслова сказала, что она не уклоняется от выплаты компенсации в 3 млн, но у нее нет никакого имущества, которое можно было бы забрать для погашения долга.

«У Нарына Айыпа есть одна квартира, но там три собственника, и каждый претендует на одну треть квартиры. У Джакуповой коттедж на Иссык-Куле, который тоже заберут в счет долга», — сказала она.

По словам Масловой, они обжалуют это решение в горсуде.

По законодательству Кыргызстана, если ответчики не выплатят компенсации, на них могут возбудить уголовное дело. За уклонение от выплат им может грозить от одного до двух лет лишения свободы.

Иски президента против «Занозы»

Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала пять исков против издания «Заноза» в начале марта 2016 года.

Атамбаев посчитал, что издание своими публикациями оскорбило его честь и достоинство и распространяло ложную информацию о нем.

На своей ежегодной летней пресс-конференции Атамбаев в августе заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против этого СМИ. По его словам, это судебное разбирательство станет показательным для «журналистов-клеветников».

Соучредители издания «Заноза» Дина Маслова и Нарын Айып проиграли в суде по пяти искам и должны выплатить президенту 27 млн сомов. Также 3 млн сомов должна выплатить Атамбаеву Джакупова как соответчик.

Маслова и Айып назвали иски способом «гонений и давления» на издание.

Международные правозащитные организации назвали иски президента Кыргызстана против СМИ «политически мотивированными». Они требовали от властей прекратить преследования независимых СМИ.

Иски Атамбаева против СМИ снизили позиции Кыргызстана в рейтинге свободы слова. По мнению правозащитников, правительство страны препятствует развитию демократии.

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