Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций по трем искам против издания «Заноза» в защиту чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева. Издание должно выплатить Атамбаеву 9 млн сомов.

Верховный суд рассмотрел три иска против онлайн-издания «Заноза» (сейчас Kaktus.Media — прим. редакции). Суд оставил в силе приговоры по всем трем искам. Теперь издание по этим трем искам должно выплатить Атамбаеву 9 млн сомов.

Еще два иска против «Занозы» Верховный суд рассмотрит позже.

Соучредитель издания Дина Маслова сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что с сегодняшнего дня издание начинает краудфандинговую кампанию, чтобы выплатить деньги экс-президенту.

«Будем собирать на пенсию президенту. Учитывая, что Верховный суд в течение полутора часов назначил аж три судебных процесса, можно было заранее предсказать, что все уже предрешено», — сказала Маслова.

Маслова добавила, что судьи Верховного суда «откровенно затыкали рты» адвокатам ответчиков.

«Требовали говорить короче. Так и говорили: “У нас тут всего полчаса” […] Никто не слышал доводы ответчиков о том, что дело нужно отправить на новое рассмотрение из-за нарушений. Мы нашли юристов, которые будут нам готовить заявление в комитет ООН по правам человека», — сказала Маслова.

Какие иски рассмотрел Верховный суд

Первый иск Генпрокуратура подала против издания, а также юристов партии «Ата Мекен» Канатбека Азиза и Таалайкуль Токтакуновой.

Генпрокурор Индира Джолдубаевая посчитала, что предположения юристов партии о том, что груз на борту рухнувшего под Бишкеком грузового «Боинга-747» мог быть контрабандой, оскорбляют Атамбаева. Издание привлекли за цитирование слов юристов на пресс-конференции.

Районный и городской суд вынесли решение, что сайт должен выплатить Атабаеву 3 млн сомов, а юристы «Ата Мекена» по 5 млн сомов. Суд наложил арест на имущество и 100 процентов зарплаты Токтакуновой.

Второй иск касается статьи издания с заголовком «Чолпон Джакупова: Нужно приструнить человека с маниакальными наклонностями».

Генпрокуратура посчитала, что выступление Джакуповой на круглом столе и заголовок, который использовала «Заноза», оскорбляют президента.

Ответчиками проходят экс-депутат и правозащитница Чолпон Джакупова, издание «Заноза» и соучредители медиа Нарын Айып и Дина Маслова.

Суд решил, что с каждого ответчика, включая издание, нужно взыскать по 3 млн сомов.

Суд оставил Джакупову под подпиской о невыезде и наложил арест на ее имущество.

Третий иск генпрокуратуры к изданию подан из-за двух статей Нарына Айыпа, вышедших в марте 2017 года. Одна была посвящена аресту оппозиционера Омурбека Текебаева, вторая — «Ложь якобы во спасение: паппет-шоу независимости» — подборке о лидерах авторитарных стран, где даже не упоминалось имя Алмазбека Атамбаева.

Суд решил, что Нарын Айып и издание должны Атамбаеву по 3 млн сомов.

Генпрокуратура начала подавать против «Занозы» иски в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева в марте 2017 года.

Атамбаев неоднократно критиковал работу СМИ, называя журналистов «клеветниками».

Он также заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски. По его словам, судебное разбирательство должно быть показательным для «журналистов-клеветников».

Международные организации назвали иски к СМИ со стороны Атамбаева политически-мотивированными.

Соавтор: Рустам Халимов

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