Соучредители издания «Заноза» считают, что районный суд Бишкека «несправедливо» осудил их на многомиллионные выплаты президенту Алмазбеку Атамбаеву. Они обжалуют приговор в городском суде Бишкека.

Бишкекский городской суд 16 августа рассмотрит апелляционную жалобу соучредителей «Занозы» Дины Масловой и Нарына Айыпа. Они оспаривают решение суда районной инстанции, по которому их издание должно выплатить президенту Алмазбеку Атамбаеву 6 миллионов сомов.

В конце июля Октябрьский районный суд признал, что статья Нарына Айыпа «Ложь во спасение: Паппет-шоу независимости» порочит честь и достоинство Атамбаева и обязал «Занозу» выплатить президенту моральную компенсацию.

Соучредитель «Занозы» Нарын Айып сказал в интервью Kloop.kg, что издание продолжит оспаривать решения суда и надеется на оправдательный приговор с приходом нового президента.

«Мы будем продолжать бороться, потому что когда власть сменится, новые суды могут у нас спросить: “А почему вы тогда не боролись?”. И получится, как будто, мы в чем-то виноваты. Чтобы этого не было, мы будем делать все, что от нас зависит», — сказал он.

Айып рассказал, что независимая лингвистическая экспертиза в России заключила, что в его статье не найдено оскорблений в адрес президента Атамбаева.

«Заноза» намерена обжаловать все приговоры Октябрьского районного суда, который признал четыре статьи издания порочащими честь и достоинство президента.

Рассматривать их апелляционные жалобы городской суд будет в течение трех дней — 16, 17 и 18 августа.

«Так торопятся решить все до выборов [президента Кыргызстана], что выдают использование административного ресурса с потрохами», — написала на своей странице в «Фэйсбуке» соучредитель «Занозы» Дина Маслова.

Иски президента против «Занозы»

Президент Атамбаев в лице генерального прокурора Индиры Джолдубаевой подал пять исков против издания «Заноза» и два иска против радио «Азаттык» в начале марта 2016 года.

Он считает, что издания своими публикациями оскорбили его честь и достоинство и распространяли ложную информацию о нем.

Атамбаев несколько раз в своих выступлениях заявлял, что иски были поданы потому, что журналисты распространяли «клевету» о нем, что значительно испортило его здоровье.

Он обещал дойти до международных судов по радио «Азаттык», однако после визита в Кыргызстан директора радио Томаса Кента, он отозвал один из своих исков на 10 миллионов сомов.

На своей ежегодной летней пресс-конференции Атамбаев заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски против них. По его словам, это судебное разбирательство станет показательным для «журналистов-клеветников».

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