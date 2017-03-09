Генпрокурор Индира Джолдубаева подала еще один иск против изданий «Заноза» и «Азаттык». Поводом для иска послужили слова оппозиционера Омурбека Текебаева о его поездке на Кипр.

В турецком издании Haberler была опубликована статья о том, что Омурбек Текебаев встречался со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым на Кипре. Порталы «Азаттык» и «Заноза» перевели материал Haberler и опубликовали на своих сайтах.

Также они взяли комментарий у оппозиционера Омурбека Текебаева, который опроверг информацию, что встречался с Бакиевым.

Новость с комментарием Текебаева была удалена с сайтов этих двух СМИ по требованию истца. Поэтому неясно, какие слова Текебаева послужили основанием для иска.

В исковом заявлении написано, что информация, изложенная Текебаевым, не соответствует действительности и направлена на, чтобы опорочить честь и достоинство президента страны.

«Также установлено, что материалы и публикации на интернет-сайте azattyk.org о наличии у президента имущества в офшорах Кипра не соответствует действительности. Единственная цель материалов — опорочить честь и достоинство главы государства», — написано в документе.

В заявлении утверждается, что издание «Заноза» преднамеренно редактировало тексты в целях создания негативного образа Атамбаева в глазах населения.

«Установлено наличие основания для иска по вышеуказанным публикациям на интернет-сайте www.zanoza.kg, в которой при распространении сведений, изложенных Текебаевым, было допущено преднамеренное и целенаправленное редактирование и подача текста в целях создания негативного восприятия у читателей мнения о главе государства […]», — сказано в заявлении.

Генпрокуратура требует компенсацию за моральный ущерб президенту в 3 млн сомов с «Занозы» и в 10 млн сомов с «Азаттыка».

Процесс по этому делу пройдет в Ленинском районном суде 15 марта.

Это уже второй иск, поданный Генпрокуратурой против этих изданий.

Поводом для первого иска послужили публикации материалов с пресс-конференции юристов партии «Ата Мекен» в «АКИпресс».

Юристы утверждали, что груз на разбившемся под Бишкеком «Боинге-747» принадлежал Атамбаеву и его жене.

Соответчиками по этому делу будут два юриста оппозиционной партии «Ата Мекен».

Других СМИ среди ответчиков нет. Издание «АКИpress», где проводилась пресс-конференция, проходит по делу в качестве третьего лица.

Слушание по этому делу пройдет в Октябрьском суде Бишкека 16 марта. В суде «Занозу» будет представлять общественный фонд «Институт Медиа Полиси».

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