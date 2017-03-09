В Бишкеке прошел очередной митинг сторонников оппозиционера Омурбека Текебаева. Митингующие ждали решения суда по обращению адвокатов депутата, которые просили перевести его под домашний арест. Суд оставил в силе арест на два месяца.

Сторонники арестованного оппозиционера, депутата парламента от «Ата Мекена» Омурбека Текебаева вышли на митинг к зданию Бишкекского городского суда.

Текебаева должны были доставить в суд для рассмотрения обращения его адвокатов. Они просили, чтобы Текебаеву изменили меру пресечения с ареста на домашний арест.

Из-за митинга заседание перенесли в здание бывшего Военного суда.

Поэтому митингующие направились на площадь «Ала-Тоо» с требованиями освобождения политика.





На плакатах митингующих были надписи: «Текебаев — народный президент», «Свободу Текебаеву» и «Импичмент президенту».



На акции протеста вышли и депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» Аида Салянова, Садык Шер-Нияз, Наталья Никитенко и Алмамбет Шыкмаматов.

«Если мы позволим, чтобы Текебаева посадили, то после этого начнут сажать всех людей, которые высказывают свое мнение. Экономика страны в упадке. Единственное, чем мы можем гордиться — это свобода слова», — сказал Шыкмаматов.





Кроме депутатов перед митингующими выступили активистки Асия Сасыкбаева и Рита Карасартова.

«Мы сегодня здесь собрались не только из-за Текебаева. Сегодня страна страна стоит перед большим выбором. Либо мы будем страной, где люди свободно выражают свое мнение, либо страной, где люди молчат, поджав хвосты», — сказала Карасартова.

На митинге присутствовал активист Ондуруш Токтонасыров, известный своими одиночными пикетами. По его словам, мирных собраний недостаточно, чтобы отстоять свою позицию. Он сказал, что готов пойти на крайние меры — начать голодовку или сидячий протест на площади «Ала-Тоо».

В пять часов вечера митингующие отправились с площади к зданию бывшего Военного суда, где закончилось рассмотрение обращения адвокатов Текебаева.

К митингующим вышла Чынара Джакупбекова, которая сказала, что суд оставил в силе меру пресечения для оппозиционера — арест на два месяца. После этого митингующие разошлись.

Фото: Даниль Усманов

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