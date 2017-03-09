В Бишкеке прошел очередной митинг сторонников оппозиционера Омурбека Текебаева. Митингующие ждали решения суда по обращению адвокатов депутата, которые просили перевести его под домашний арест. Суд оставил в силе арест на два месяца.

Депутат Аида Салянова.

Сторонники арестованного оппозиционера, депутата парламента от «Ата Мекена» Омурбека Текебаева вышли на митинг к зданию Бишкекского городского суда.

Текебаева должны были доставить в суд для рассмотрения обращения его адвокатов. Они просили, чтобы Текебаеву изменили меру пресечения с ареста на домашний арест.

Из-за митинга заседание перенесли в здание бывшего Военного суда.

Поэтому митингующие направились на площадь «Ала-Тоо» с требованиями освобождения политика.


На плакатах митингующих были надписи: «Текебаев — народный президент», «Свободу Текебаеву» и «Импичмент президенту».

Депутат Бахадыр Сулейманов.


На акции протеста вышли и депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» Аида Салянова, Садык Шер-Нияз, Наталья Никитенко и Алмамбет Шыкмаматов.

«Если мы позволим, чтобы Текебаева посадили, то после этого начнут сажать всех людей, которые высказывают свое мнение. Экономика страны в упадке. Единственное, чем мы можем гордиться — это свобода слова», — сказал Шыкмаматов.


Депутат Садык Шер-Нияз.

Кроме депутатов перед митингующими выступили активистки Асия Сасыкбаева и Рита Карасартова.

«Мы сегодня здесь собрались не только из-за Текебаева. Сегодня страна страна стоит перед большим выбором. Либо мы будем страной, где люди свободно выражают свое мнение, либо страной, где люди молчат, поджав хвосты», — сказала Карасартова.

Активист Ондуруш Токтонасыров.

На митинге присутствовал активист Ондуруш Токтонасыров, известный своими одиночными пикетами. По его словам, мирных собраний недостаточно, чтобы отстоять свою позицию. Он сказал, что готов пойти на крайние меры — начать голодовку или сидячий протест на площади «Ала-Тоо».

В пять часов вечера митингующие отправились с площади к зданию бывшего Военного суда, где закончилось рассмотрение обращения адвокатов Текебаева.

К митингующим вышла Чынара Джакупбекова, которая сказала, что суд оставил в силе меру пресечения для оппозиционера — арест на два месяца. После этого митингующие разошлись.

Фото: Даниль Усманов

По теме:

  • Фоторепортаж: Как оппозиция митинговала в поддержку Текебаева (день 2, 27 февраля)
  • Фоторепортаж. Митинг сторонников Текебаева возле ГКНБ (день 1, 26 февраля)

    • ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА