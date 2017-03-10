Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Она отстранена от власти, в течение двух месяцев пройдут внеочередные президентские выборы. Причиной импичмента стало участие Пак Кын Хе в крупном коррупционном скандале.

Конституционный суд признал Пак Кын Хе виновной в том, что она покрывала коррупционные схемы своей подруги Чхве Сун Силь и позволяла ей влиять на политику государства.

Чхве Сун Силь при поддержке президента заставляла крупный бизнес Кореи выплачивать многомиллионные взносы в свои благотворительные фонды. За это бизнесменам была обещана поддержка.

В коррупционном скандале задействованы 30 человек, в том числе вице-президент компании «Самсунг».

Согласно расследованию, Пак Кын Хе пролоббировала положительное решение парламента по слиянию двух компаний, связанных с «Самсунгом». За это она получила взятку в 120 млн долларов. Это слияние принесло бы серьезные убытки государству.

Президент Пак Кын Хе отрицает свою вину. Ранее правоохранительные органы Южной Кореи обвинили ее в препятствованию расследованию. Подтверждение импичмента позволит прокуратуре подвергнуть Пак Кын Хе уголовному преследованию.

В течение 60 дней в Южной Корее пройдут внеочередные выборы президента. В настоящее время обязанности президента страны временно исполняет премьер-министр Хван Гё Ан.

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