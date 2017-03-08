Следственная комиссия утверждает, что глава государства Пак Кын Хе и ее подруга Чхве Сун Силь получали взятки от компании «Самсунг» за содействие в бизнесе. Также президента обвиняют в том, что она препятствовала расследованию.

Согласно расследованию, Пак Кын Хе пролоббировала положительное решение парламента по слиянию двух компаний, связанных с «Самсунгом». За это она получила взятку в 120 млн долларов. По официальным прогнозам, это слияние принесло бы серьезные убытки государству.

Установлено, что для совершения сделок президент и ее подруга использовали мобильные телефоны, зарегистрированные на другие имена. Это нарушение законов Южной Кореи, по этому факту им также предъявлены обвинения.

Следователи утверждают, что президент Южной Кореи Пак Кын Хе игнорировала требования следователей и не разрешила провести обыск в ее офисе.

Комиссия передала материалы расследования в прокуратуру.

Всего вместе с президентом страны, ее подругой и вице-президентом компании «Самсунг» в коррупционном скандале замешаны 30 человек.

Пак Кын Хе была отстранена от обязанностей президента в декабре 2016 года решением парламента Южной Кореи.

Подруга президента Чхве Сун Силь была арестована по обвинению в коррупции.

По версии следствия, лучшая подруга президента Чхве Сун Силь заставляла крупных представителей бизнеса вносить многомиллионные пожертвования в свои фонды. В деле фигурирует сумма в 65,6 миллионов долларов.

По данным правоохранительных органов, в собственности семьи подруги президента, главы благотворительных фондов находятся активы на 226 млн долларов. Пока неизвестно, насколько законно были приобретены активы.

Конституционный суд объявит решение об импичменте президента 10 марта 2017 года. Если суд одобрит импичмент, то Пак Кын Хе будет окончательно отстранена от управления государством и в течение 60 дней будут проведены досрочные президентские выборы.

Однако, если импичмент будет признан неправомерным, полномочия Пак Кын Хе на посту президента Республики Корея будут восстановлены.

В настоящее время обязанности президента страны временно исполняет премьер-министр Хван Гё Ан.

Пак Кын Хе неоднократно отрицала все обвинения. Она настаивает на том, что дело создано враждебными политическими силами.

Руководство компании «Самсунг» ушло в отставку из-за коррупционного скандала. Вице-президент компании Ли Чжэ Ён был арестован в середине февраля и ожидает суда в тюрьме города Йыван. Суд назначен на 9 марта.

Пак Кын Хе была первой женщиной президентом в Южной Корее и считалась одной из самых влиятельных женщин мира. Выборы президента Южной Кореи должны состояться в 2017 году.

По теме: