Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японии. Три ракеты из четырех упали в море, в район исключительной экономической зоны территории Японии, что стало с четвертой –неизвестно.

По информации Министерства обороны Южной Кореи, в сторону Японии с полигона Тончхан вблизи китайской границы запустили четыре баллистические ракеты рано утром 6 марта.

Три из них упали в море японской экономической зоны, что стало с четвертой ракетой — неизвестно.

Правительство Японии созвало экстренное заседание Совета национальной безопасности. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что сообщений об ущербе от запусков ракет не поступало.

«Это серьезная угроза безопасности нашей страны, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия Северной Кореи»,— сказал он.

Министерство обороны Южной Кореи не исключают, что это могли быть межконтинентальные ракеты нового типа, которые способны долететь до территории США.

Ранее ООН запретила властям Северной Кореи проводить ракетные и ядерные испытания, но они не реагируют.

Запуски ракет совпадают с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Цель учений — проверка готовности обороны Южной Кореи и США к возможной агрессии со стороны Северной Кореи. В ответ на это Пхеньян пригрозил принять «серьезные меры».

По данным Министерства иностранных дел Южной Кореи, в 2016 году Пхеньян провел 24 запуска баллистических ракет.

Последний запуск северокорейской ракеты произошел 12 февраля, и она также упала в Японское море. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал запуск успешным и объявил, что его военные близки к созданию баллистической ракеты, способной долететь до американского побережья.

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