В Бишкеке 6-7 марта будут перекрывать дороги из-за проведения заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Как сообщают в Управлении патрульной милиции Бишкека, прибытие премьер- министров стран-участниц ЕАЭС ожидается 6 марта в 17:00.

Милиция начнет перекрывать следующие дороги с 15:00:

Трассу из аэропорта «Манас» до проспекта Жибек-Жолу;

Проспект Жибек-Жолу — от улицы Фучика до проспекта Молодой Гвардии;

Проспект Молодой Гвардии — от Жибек-Жолу до проспекта Чуй;

Проспект Чуй — от проспекта Молодой Гвардии до улицы Абдрахманова (бывшая Советская);

Проспект Манаса;

Улица Абдрахманова — от проспекта Жибек-Жолу до отеля Hyatt Regency.

Эти же участки дорог начнут перекрывать 7 марта с девяти утра. Милиция эти два дня будет нести службу в усиленном режиме.

Управление патрульной милиции просит жителей столицы с пониманием отнестись к принятым мерам и заранее выбирать альтернативные пути движения.