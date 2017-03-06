Депутат Алтынай Омурбекова сказала, что законопроект «о блогерах» сняли с общественного обсуждения из-за публичного резонанса. В законопроекте был список правил для интернет-пользователей, включая запрет на брань, необходимость указывать личные данные и публиковать «достоверную» информацию. В случае их несоблюдения пользователям грозил бы штраф от пяти до ста тысяч сомов.

Инициатор законопроекта «о блогерах», депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Алтынай Омурбекова сообщила Kloop.kg, что законопроект «о блогерах» сняли с общественного обсуждения.

«Учитывая мнение людей, мы — инициаторы — решили снять этот законопроект с общественного обсуждения. Люди решили, что законопроект будет ограничивать свободу слова в Кыргызстане. Никоим образом мы не хотели этого. Но учитывая, что, видимо, нами где-то было прописано что-то недостаточно ясно, общество именно так восприняло этот законопроект», — сказала она.

По словам Омурбековой, главной идеей законопроекта было оградить информационное поле от «ложной информации».

«Стало много фейковых аккаунтов, и я считаю, что за каждым фейковым аккаунтом должен быть живой человек, чтобы с ним можно было пообщаться вне интернета. Масса же примеров, когда делается какой-то вброс информации, а потом некого призвать к ответственности, за фейком никого не было», — сказала она.

Омурбекова также добавила, что депутаты хотят «доработать» свою идею.

«Мы все-таки хотим дальше обсуждать это. Если это нельзя регулировать законом, то мы должны подумать, по каким неформальным правилами это делать, чтобы оградить наше подрастающее поколение от ложной информации и всякого рода информации, которую им рано еще смотреть. Тема открыта, мы готовы к обсуждениям», — сказала она.

О снятии законопроекта с общественных обсуждений стало известно после публикации в фэйсбуке Айбека Баратова ― общественного активиста и члена партии «Республика ― Ата-Журт». Утром 6 марта он написал на своей странице, что отправился в парламент, чтобы обсудить законопроект с инициаторами.

По словам Баратова, снять законопроект с общественных обсуждений удалось, потому что люди начали выступать против него.

«Нужно отдать дань блогерам и активности пользователей интернета, которые начали сразу же обсуждать эту проблему. Изначально я тоже выступил против этого законопроекта, потому что интернет — это саморегулируемая среда и не нужно туда лезть», — пояснил он.

Реестр для «блогеров»

Депутаты предлагали создать реестр «блогеров» ― интернет-пользователей, к чьим страницам в течение суток получают доступ 1000 и более пользователей.

Парламентарии хотели обязать «блогеров» указывать настоящие имена вместо никнеймов, а также проверять любую публикуемую в сети информацию на достоверность, не использовать матерные слова и многое другое. За несоблюдение свода правил предлагалось штрафовать нарушителей от 5 до 100 тысяч сомов.

Отслеживать страницы и блоги в интернете должен был специальный государственный орган, но парламентарии не указали какой именно.

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