В Центральной избирательной комиссии сообщили, что пока у арестованного оппозиционера Омурбека Текебаева нет судимости, он может зарегистрироваться, как кандидат на пост президента. Но если суд признает его виновным, то Текебаева снимут с предвыборной гонки.

Представитель Центральной избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев рассказал Kloop.kg, что сейчас Текебаев может баллотироваться на пост президента от партии «Ата Мекен».

«В случае, если суд назначит Текебаеву наказание и приговор вступит в силу, с этого момента он будет считаться судимым и не сможет участвовать в выборах», — сказал он.

По словам Маматова, по закону любой кандидат должен соответствовать четырем основным параметрам.

По закону, кандидат в президенты должен иметь кыргызское гражданство, владеть государственным языком, не иметь непогашенной судимости, и проживать в стране в совокупности не менее 15 лет.

Маматов также сообщил, что пока закона или указа о назначении выборов не было, известно только примерное время их проведения. По его словам, пока регистрация кандидатов в президенты еще не началась.

Президентские выборы пройдут 19 ноября 2017 года.

Партия «Ата Мекен» выдвинула в президенты Текебаева 5 марта. Сам Текебаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ по делу о продаже «Мегакома».

Депутата задержали в ночь на 26 февраля сотрудники ГКНБ в аэропорту «Манас». За день до этого на Текебаева возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» из-за заявления бизнесмена и экс-депутата российской Государственной думы Леонида Маевского.

Бизнесмен утверждает, что в 2010 году лично передал Текебаеву один миллион долларов за содействие в доступе к управлению компанией «Мегаком».

Сторонники оппозиционера объявили о бессрочных митингах и с 26 февраля по 1 марта выходили на акции протеста. Они требовали освободить Текебаева и прекратить давление действующей власти на оппозицию.

На юге страны люди продолжают митинговать и требовать, чтобы Текебаева отпустили. Несколько раз они пытались перекрыть дорогу Бишкек-Ош, но милиция не дала им это сделать.

По теме: