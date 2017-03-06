В Центральной избирательной комиссии сообщили, что пока у арестованного оппозиционера Омурбека Текебаева нет судимости, он может зарегистрироваться, как кандидат на пост президента. Но если суд признает его виновным, то Текебаева снимут с предвыборной гонки.
Представитель Центральной избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев рассказал Kloop.kg, что сейчас Текебаев может баллотироваться на пост президента от партии «Ата Мекен».
«В случае, если суд назначит Текебаеву наказание и приговор вступит в силу, с этого момента он будет считаться судимым и не сможет участвовать в выборах», — сказал он.
По словам Маматова, по закону любой кандидат должен соответствовать четырем основным параметрам.
По закону, кандидат в президенты должен иметь кыргызское гражданство, владеть государственным языком, не иметь непогашенной судимости, и проживать в стране в совокупности не менее 15 лет.
Маматов также сообщил, что пока закона или указа о назначении выборов не было, известно только примерное время их проведения. По его словам, пока регистрация кандидатов в президенты еще не началась.
Президентские выборы пройдут 19 ноября 2017 года.
Партия «Ата Мекен» выдвинула в президенты Текебаева 5 марта. Сам Текебаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ по делу о продаже «Мегакома».
Депутата задержали в ночь на 26 февраля сотрудники ГКНБ в аэропорту «Манас». За день до этого на Текебаева возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» из-за заявления бизнесмена и экс-депутата российской Государственной думы Леонида Маевского.
Бизнесмен утверждает, что в 2010 году лично передал Текебаеву один миллион долларов за содействие в доступе к управлению компанией «Мегаком».
Сторонники оппозиционера объявили о бессрочных митингах и с 26 февраля по 1 марта выходили на акции протеста. Они требовали освободить Текебаева и прекратить давление действующей власти на оппозицию.
На юге страны люди продолжают митинговать и требовать, чтобы Текебаева отпустили. Несколько раз они пытались перекрыть дорогу Бишкек-Ош, но милиция не дала им это сделать.
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