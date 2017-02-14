Парламентская фракция «Республика — Ата-Журт» единогласно приняла решение выдвинуть лидера Омурбека Бабанова кандидатом на пост президента.

Решение о выдвижении Бабанова было принято во время заседания фракции «Республика — Ата-Журт» 14 февраля.

Как сообщает депутат парламента Мирлан Жээнчороев, решение о выдвижения лидера партии в кандидаты на пост президента было принято единогласно.

Сам Бабанов ранее говорил, что вопрос о выдвижении на пост президента будет решаться партией «коллегиально».

«Это вопрос, который будем принимать коллегиально, может быть, фракция решит, что есть более достойный, кто мог бы баллотироваться на этот пост от нашей партии», — сказал Бабанов.

Омурбек Бабанов известен в Кыргызстане как бизнесмен, который пришел в политику в 2005 году. С 2011 по 2012 года занимал пост премьер-министра.

Позже он добровольно ушел в отставку. С 2015 года стал депутатом парламента и возглавил фракцию «Республика — Ата-Журт».

До своей политической деятельности он был советником председателя в совете директоров «Коммерческого банка Кыргызстан».

Кроме Бабанова на пост президента претендуют еще два политика — экс-премьер-министр Темир Сариев и лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

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