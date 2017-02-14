Гособвинение требует 11 лет тюрьмы для бывшего премьер-министра Игоря Чудинова и его заместителя Искендера Айдаралиева. Для главного фигуранта дела экс-депутата Карганбека Самакова — 19 лет. Чиновников обвиняют в незаконной трансформации 262 гектаров земель.

Во время прений сторон в Октябрьском районном суде прокурор попросил для бывшего главы правительства Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Айдаралиева и экс-главы минсельхоза Арсланбека Ногоева по 11 лет лишения свободы.

Для главного фигуранта дела экс-депутата Карганбека Самакова — 19 лет тюрьмы, для его сына Кубанычбека Самакова — 18.

Экс-депутат Самаков проходит по уголовному делу по факту незаконной трансформации участков Байтикского, Лебединовского и Кара-Жигачского айыл окмоту из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в 2008 году.

Самакова обвиняют в том, что они перепродал трансформированные земли по более высокой цене. В этом, по версии следствия, ему помог Жаныш Бакиев, брат свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Под документом о трансформации земель подписались Айдаралиев и Чудинов. Их обвиняют в вынесении незаконного постановления.

Сам Чудинов считает, что трансформация земель была законной и документ поступил к нему, пройдя подписи трех инстанций.

«Правительство проверило принадлежность земель, выяснило, что все законно. Только после этого постановление поступило ко мне на подпись. Мы лишь перевели землю из одной категории в другую. Это не означает, что постановление перевело землю из собственности одной стороны в собственность другой», — считает сам Чудинов.

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Фото: Вечерний Бишкек.