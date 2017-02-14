Несмотря на рассуждения о том, что Кыргызстан наступает на одни и те же грабли каждые 5-6 лет, можно увидеть некоторые особенности стартовавшего политического сезона.

Оригинал материала опубликован на сайте Центра политико-правовых исследований. Автор: Аида Касымалиева.

Конкуренция

В этом году все кандидаты, которые уже объявили о намерении баллотироваться на пост президента, и те, кто собираются, оказались в одной «весовой категории». Все более или менее равны по ресурсам. Нет такой ситуации, когда один кандидат заведомо опережал бы остальных. Остальных, которые выдвигаются формально и откровенно слабы.

И даже, если объявят «преемника» или кандидата от партии власти СДПК, ему предстоит нешуточная борьба, чтобы выделиться среди других претендентов, а то и не отстать.

Непредсказуемость результатов

Ситуация в Кыргызстане такова, что никто не знает, кто станет следующим президентом. Кто-то надеется, кто-то прогнозирует, кто-то делает вид, что все знает, кто-то убеждает, что решает Кремль, но правда в том, что пока все непредсказуемо.

Равные силы возможных кандидатов, разные конфигурации элит, которые постоянно меняются в ходе переговоров в зависимости от интересов — это создает такой живой политический «ковер», который постоянно меняет цвет и фактуру. При этом основные игроки зависимы и связаны друг с другом.

Картинка такая: каждый под дулом пистолета у другого. И одно неверное движение повлечет за собой цепь других событий и может привести к неконтролируемому развитию ситуации.

Сложная попытка мирной передачи власти

Президент переходного периода Роза Отунбаева уже передавала власть мирным путем в 2011 году — впервые после революций 2005 и 2010 годов. В то время были свои сложности, но тогдашний кандидат в президенты Алмазбек Атамбаев уверенно лидировал среди других оппонентов.

Сейчас же вызовы и риски другие — идет процесс подготовки передачи реальной власти, которая установилась за шесть лет. Борьба за власть нешуточная, так как за атамбаевский период окрепли и другие политические силы, кроме президента. Процесс этот болезненный, учитывая нюансы истории суверенного Кыргызстана.

Звучит пафосно, но в этом плане у президента Атамбаева сложная миссия — закрепить в народной памяти этот процесс мирного ухода президента и прихода следующего путем честных выборов.

«Нарисовать» результаты выборов нельзя, но купить голоса можно

Несмотря на эмоционирование некоторых политиков, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы, «нарисовать» результаты голосования в Кыргызстане как во времена Аскара Акаева или Курманбека Бакиева, действительно, уже нельзя. Не буду вдаваться в технические подробности почему нельзя, но, если бы это было так, о фальсификациях при подсчете голосов заявили бы партии, участвовавшие на парламентских выборах в 2015 году.

Куда большая опасность — подкуп голосов. Подкуп развращает наш менталитет, создает почву для внедрения серых схем, активизирует участие криминальных группировок в выборном процессе и возвращает нас в родоплеменное восприятие мира в извращенном виде.

Если не ввести меры против подкупа, боюсь, что в 2017 году стоимость одного голоса достигнет рекордной «цены» за историю выборов Кыргызстана. И это самое безнравственное, что может случиться в Год нравственности.

Роспуска парламента не будет

Кроме очевидной причины, что денег на новые парламентские выборы ни у кого нет, есть еще другие факторы. Кандидат в президенты ожидается чуть ли не от каждой фракции ЖК. Им всем нужно возвращаться куда-то после президентской гонки.

Парламент сейчас — основная площадка, где ведутся переговоры по выборам президента, где есть легальные рычаги для влияния на электоральный процесс и где можно пиариться перед избирателями.

Роспуск парламента нужен тем силам, которые оказались без должностей или вне стен Жогорку Кенеша, и тем, кто не против дестабилизации.

Битва программ

Этот политический сезон — вызов для местных медиаспециалистов, консультантов, продакшн-студий и пиар-компаний, которые профессиональны и знают местную специфику.

Наверное, впервые многие кандидаты перестанут приглашать политтехнологов из других стран. По программам кандидатов и будут судить работы пиар-команд и приглашать их в будущем на работу.

По-прежнему главный избиратель сидит в селе, но и он устал от пустых обещаний и хорошо знакомого грязного белья политиков. Учитывая это, надеюсь, что программы в этом году будет не стыдно читать.

Расширенный политический горизонт Кыргызстана

Несмотря на заявления президента о том, что преемника он не готовит, все его сильно ждут. Это привело к напряженности в первую очередь внутри групп во власти, ослабляя их позиции. Каждый подозревает другого: а не он ли преемник? Энергию, которую многие тратят на эту интригу, было бы лучше направить на консолидацию на выборах, чтобы победить.

2017 — решающий год, который покажет, с нами или уже нет наши прежние ненавистные грабли. Хорошая новость в том, что в этом году видны проблески и очертания 2023 и даже 2029 года — даты следующих президентских выборов.

Я впервые воспринимаю будущее в таком ключе: без ожидания буйной кыргызской революционной весны.

По теме:



Фото на главной: “АКИпресс”.