Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сообщил, что его пригласили на допрос в Генпрокуратуру. Ранее он обещал раскрыть информацию о недвижимости президента Алмазбека Атамбаева на Кипре.

Текебаев сказал в интервью «Азаттыку», что не пойдет на допрос в Генпрокуратуру, потому что в это время будет на конференции.

Оппозиционный политик сказал 13 февраля, что нашел информацию об имуществе Атамбаева в офшорах Кипра. Он пообещал, что в ближайшее время предоставит всю информацию об этом журналистам.

Президент в этот же день поручил Генпрокуратуре проверить слова оппозиционера. Генпрокуратура должна будет озвучить президенту и общественности итоги этой проверки.

Текебаев представляет себя главным оппонентом властей в парламенте страны. Осенью прошлого года он обвинял президента в том, что тот незаконно приобрёл недвижимость под строительство дома в селе Кой-Таш. Тогда президент также поручил Генпрокуратуре проверить эти сведения, которая пришла к выводу, что сделка была заключена законно.

Текебаев намерен объявить импичмент президенту в марте этого года. Сейчас он собирает необходимые материалы, чтобы позже инициировать эту процедуру.

Противостояние между Текебаевым и Атамбаевым началось, когда лидер «Ата Мекена» и часть членов бывшего Временного правительства не согласились с президентом по конституционным поправкам.

Тем не менее, поправки были приняты на референдуме 11 декабря 2016 года.

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