Журналисты радио «Азаттык» нашли дорогую недвижимость, зарегистрированную на близких родственников зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова. При этом его официальный ежегодный доход составляет около 8500 долларов США.

Как выяснили журналисты, Матраимову, несмотря на относительно небольшой официальный доход, принадлежит два супермаркета «Народный» и новый спорткомплекс «Эрем» в городе Ош.

Журналисты нашли три особняка, зарегистрированных на ближайших родственников Матраимова. Двухэтажный особняк в центре Оша зарегистрирован на его мать Апизу Матраимову.

Один из самых дорогих домов возле госрезиденции в Оше принадлежит его брату, депутату от пропрезидентской СДПК Искендеру Матраимову. Еще один дом — его приближенному коллеге Зафару Айдарову.

Сам Матраимов живет в Бишкеке в одном из элитных домов на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек-Жолу. Бишкекская квартира Матраимова в 256 квадратных метров также зарегистрирована на его мать.

Сын Матраимова отдыхает на яхте на заграничных курортах и носит часы за 43000 долларов (чуть меньше 3 млн сомов), как выяснило радио «Азаттык» в прошлом году.

При этом, как отмечают журналисты, официальный доход чиновника, согласно декларации, составляет около 587 тысяч сомов в год, он владеет двумя квартирами в 57 и 39 квадратных метров и одним автомобилем «Лексус-GX460».

Старший брат таможенного чиновника, депутат Искендер Матраимов говорит, что благодаря его младшему брату таможня смогла увеличить доходы за месяц почти в 18 раз.

«Насколько мне известно, когда мой младший брат был назначен главой ошской таможни, месячный план был 28 миллионов, а он поднял этот план до 480 миллионов за один месяц. […] Оказывается, что сейчас не смотрят на профессиональные качества, а больше обращают внимание на межличностные отношения», — сказал депутат.

Кроме Искендера, другие два брата Матраимова также занимают высокопоставленные должности.

До назначения на должность замглавы ГТС в августе 2015 года, Матраимов был начальником ошской таможни более восьми лет, сменив несколько постов, он дослужился до начальника всей юго-западной таможенной службы.

После революции 2010 года Временное правительство уволило Матраимова приказом губернатора Ошской области. Но позже он вернулся на должность — по сведения журналистов «Азаттыка», это произошло после того, как он дал взятку в 400 тысяч долларов. Об этой взятке говорили в телефонном разговоре тогда еще член Временного правительства Алмазбек Атамбаев и зампредседателя Временного правительства Азимбек Бекназаров.

Журналисты обращают внимание на то, что Матраимов никогда не давал интервью за все время его работы в таможенной службы и всегда находился «в тени».

Одна из авторов расследования радио “Азаттык” – бывшая журналистка Kloop.kg Эльнура Алканова.



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