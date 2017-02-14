Депутата парламента от СДПК Музаффара Исакова обвиняют в коррупции в бытность им главой Таш-Булакской сельской администрации. По версии следствия, он незаконно передавал земли в частные руки.

О возбуждении дела против Исакова стало известно 14 февраля.

Генпрокуратура обвиняет депутата от пропрезидентской партии социал-демократов в том, что он с 2010 по 2015 годы незаконно передавал сельскохозяйственные участки под строительство домов, когда был главой Таш-Булакской сельской администрации Джалал-Абадской области.

Согласно версии следствия, он вынес 315 незаконных постановлений по передаче в общей сложности 14,34 гектаров земель под индивидуальное строительство жилья.

«В ходе проверки рядом граждан даны пояснения о реализации им указанных земельных участков по цене от 1,5 до 3000 долларов США», — сообщила Генпрокуратура.

Расследованием дела будет заниматься Госкомитет нацбезопасности.

Сам Исаков пока недоступен для комментариев. Его помощник пообещал, что свяжется с корреспондентами Kloop.kg, когда депутат освободится.

Фото: kenesh.kg