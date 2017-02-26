Российский бизнесмен Леонид Маевский заявил, что в 2010 году дал 1 млн долларов США Омурбеку Текебаеву за то, чтобы получить контроль над сотовым оператором «Мегаком». Слова бизнесмена стали основанием для возбуждения дела. Чем известен Маевский?

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Генпрокуратура возбудила 25 февраля дело против Текебаева по статьям «Мошенничество» и «Коррупция» Уголовного кодекса. Это связано с разбирательством вокруг сотового оператора «Мегаком».

Основанием для возбуждения дела стали показания российского бизнесмена Леонида Маевского, который обратился в правоохранительные органы Кыргызстана. Он утверждает, что в 2010 году заплатил миллион долларов США Омурбеку Текебаеву, который тогда был одним из руководителей Временного правительства, созданного после свержения президента Курманбека Бакиева.

Леонид Маевский — российский бизнесмен, доктор технических наук и профессор. В 1990-х годах работал в Казахстане, участвовал в становлении телеканала «Хабар».

В 2000-х был депутатом от КПРФ в Госдуме. После сконцентрировался на бизнесе, участвовал в продаже акций «Мегафона», реализовывал проекты спутникового высокоскоростного интернета.

По словам Маевского, Текебаев предложил ему за эти деньги допуск к управлению компанией «Альфа Телеком», известной под брендом «Мегаком».

Накануне задержания Омурбека Текебаева на видео-шэринговых сервисах YouTube и BulBul появилось интервью Маевского о его сделке с Текебаевым. Видео легло в основу репортажа КТРК и транслировалось по всему Кыргызстану.

Еще одним героем сюжета КТРК стал экс-глава сотовых компаний «Бител» и «О» Алексей Модин. Модин утверждает, что именно он в 2010 году познакомил соратника Текебаева, Дуйшенкула Чотонова, с Маевским.

На видеозаписи Модин заявил, что Временное правительство искало потенциальных покупателей для «Мегакома». Найти покупателя Модину предложил Талант Маматкеримов, который назвался родственником Чотонова.

Модин утверждает, что для него была организована встреча с Текебаевым, на которой политик обратился к нему с просьбой найти подходящего покупателя для «Мегакома».

Тогда Модин вспомнил про российского бизнесмена Леонида Маевского, с которым был знаком с 2002 года.

В репортаже КТРК Маевский рассказывает, что в мае 2010 года приехал в Кыргызстан на встречу с Текебаевым, так как его заинтересовал кыргызский рынок и возможное приобретение «Мегакома».

По словам Маевского, чтобы принять решение о покупке сотового оператора, было необходимо провести полный аудит компании и получить доступ к внутренним финансовым документам. По его оценке, подобная процедура стоила бы около одного миллиона долларов.

Маевский утверждает, что Омурбек Текебаев предложил вместо аудита передать миллион наличными ему и его сторонникам. За эту сумму политик якобы обещал российскому бизнесмену передать управление «Альфа Телекомом» и обеспечить доступ к финансовым документам компании. Предложение показалось бизнесмену выгодным и он согласился.

«Это был “входной билет” на кыргызский рынок, без которого сделка бы не состоялась», ― сказал Маевский в интервью.

Бизнесмен уверяет, что несколько раз приезжал в Бишкек с июля по декабрь 2010 года и заплатил указанную сумму наличными приближенным Текебаева, но в результате не получил обещанного. «Здесь я понял, что дело пахнет мошенничеством», ― сказал Маевский.

По его словам, когда он пригрозил обратиться в правоохранительные органы, чтобы вернуть свои деньги, приближенные Текебаева убедили его не обращаться в органы, чтобы не испортить репутацию политика. Он также заявил, что Текебаев лично «угрожал» ему во время их последней встречи в Бишкеке в декабре 2010 года.

«Я тебя предупреждаю, чтобы тебя здесь не было. Я ― хозяин этой страны. О деньгах чтобы не вспоминал», ― сказал Маевский на видео, якобы цитируя слова Текебаева.

«Если я еще раз здесь появлюсь, то […] если я обратно вернусь, то на российской таможне в моем багаже найдут наркотики и судить меня будут за контрабанду наркотиков по российским законам и в Российской Федерации», ― утверждает, что так ему угрожал Текебаев.

Пока неизвестно, может ли быть привлечен к какой-либо ответственности сам Маевский, также неизвестно, почему российский бизнесмен решил обратиться в органы только спустя почти семь лет после неудавшейся сделки.

Дела на депутатов «Ата Мекена»

Кроме Текебаева, в течение последних трёх месяцев уголовные дела были заведены и на других депутатов от его оппозиционной партии «Ата Мекен» ― Алмамбета Шыкмаматова и Аиду Салянову.

Власти обвинили бывшего министра юстиции Шыкмаматова в составлении «фиктивных договоров» при закупке служебных автомобилей в 2011 году.

Бывшая генпрокурор Аида Салянова обвиняется в «незаконном» продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву, приближенному Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

В ноябре 2016 года руководитель Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев заявил, что получил документы из Белиза, якобы доказывающие заинтересованность Текебаева, Шыкмаматова и Саляновой в продаже акций «Альфа Телекома» в 2016 году.

Напряженность между оппозицией и властями стала нарастать после того, как Текебаев и другие члены Временного правительства выступили против поправок в Конституцию, которые предложил президент Алмазбек Атамбаев и его администрация. Сами поправки были приняты на референдуме в декабре 2016 года.

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