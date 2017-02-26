Российский бизнесмен Леонид Маевский заявил, что в 2010 году дал 1 млн долларов США Омурбеку Текебаеву за то, чтобы получить контроль над сотовым оператором «Мегаком». Слова бизнесмена стали основанием для возбуждения дела. Чем известен Маевский?

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Генпрокуратура возбудила 25 февраля дело против Текебаева по статьям «Мошенничество» и «Коррупция» Уголовного кодекса. Это связано с разбирательством вокруг сотового оператора «Мегаком».

Основанием для возбуждения дела стали показания российского бизнесмена Леонида Маевского, который обратился в правоохранительные органы Кыргызстана. Он утверждает, что в 2010 году заплатил миллион долларов США Омурбеку Текебаеву, который тогда был одним из руководителей Временного правительства, созданного после свержения президента Курманбека Бакиева.

Леонид Маевский — российский бизнесмен, доктор технических наук и профессор. В 1990-х годах работал в Казахстане, участвовал в становлении телеканала «Хабар».

В 2000-х был депутатом от КПРФ в Госдуме. После сконцентрировался на бизнесе, участвовал в продаже акций «Мегафона», реализовывал проекты спутникового высокоскоростного интернета.

По словам Маевского, Текебаев предложил ему за эти деньги допуск к управлению компанией «Альфа Телеком», известной под брендом «Мегаком».

Накануне задержания Омурбека Текебаева на видео-шэринговых сервисах YouTube и BulBul появилось интервью Маевского о его сделке с Текебаевым. Видео легло в основу репортажа КТРК и транслировалось по всему Кыргызстану.

Еще одним героем сюжета КТРК стал экс-глава сотовых компаний «Бител» и «О» Алексей Модин. Модин утверждает, что именно он в 2010 году познакомил соратника Текебаева, Дуйшенкула Чотонова, с Маевским.

Экс-депутат Дуйшенкул Чотонов. Фото: Азаттык

На видеозаписи Модин заявил, что Временное правительство искало потенциальных покупателей для «Мегакома». Найти покупателя Модину предложил Талант Маматкеримов, который назвался родственником Чотонова.

Модин утверждает, что для него была организована встреча с Текебаевым, на которой политик обратился к нему с просьбой найти подходящего покупателя для «Мегакома».

Тогда Модин вспомнил про российского бизнесмена Леонида Маевского, с которым был знаком с 2002 года.

В репортаже КТРК Маевский рассказывает, что в мае 2010 года приехал в Кыргызстан на встречу с Текебаевым, так как его заинтересовал кыргызский рынок и возможное приобретение «Мегакома».

По словам Маевского, чтобы принять решение о покупке сотового оператора, было необходимо провести полный аудит компании и получить доступ к внутренним финансовым документам. По его оценке, подобная процедура стоила бы около одного миллиона долларов.

Маевский утверждает, что Омурбек Текебаев предложил вместо аудита передать миллион наличными ему и его сторонникам. За эту сумму политик якобы обещал российскому бизнесмену передать управление «Альфа Телекомом» и обеспечить доступ к финансовым документам компании. Предложение показалось бизнесмену выгодным и он согласился.

«Это был “входной билет” на кыргызский рынок, без которого сделка бы не состоялась», ― сказал Маевский в интервью.

Бизнесмен уверяет, что несколько раз приезжал в Бишкек с июля по декабрь 2010 года и заплатил указанную сумму наличными приближенным Текебаева, но в результате не получил обещанного. «Здесь я понял, что дело пахнет мошенничеством», ― сказал Маевский.

По его словам, когда он пригрозил обратиться в правоохранительные органы, чтобы вернуть свои деньги, приближенные Текебаева убедили его не обращаться в органы, чтобы не испортить репутацию политика. Он также заявил, что Текебаев лично «угрожал» ему во время их последней встречи в Бишкеке в декабре 2010 года.

«Я тебя предупреждаю, чтобы тебя здесь не было. Я ― хозяин этой страны. О деньгах чтобы не вспоминал», ― сказал Маевский на видео, якобы цитируя слова Текебаева.

«Если я еще раз здесь появлюсь, то […] если я обратно вернусь, то на российской таможне в моем багаже найдут наркотики и судить меня будут за контрабанду наркотиков по российским законам и в Российской Федерации», ― утверждает, что так ему угрожал Текебаев.

Пока неизвестно, может ли быть привлечен к какой-либо ответственности сам Маевский, также неизвестно, почему российский бизнесмен решил обратиться в органы только спустя почти семь лет после неудавшейся сделки.

Дела на депутатов «Ата Мекена»

На Текебаева, Салянову и Шыкмаматова завели уголовные дела. Кроме того, Генпрокуратура проверяет, платили ли налоги родственники оппозиционных депутатов.

Кроме Текебаева, в течение последних трёх месяцев уголовные дела были заведены и на других депутатов от его оппозиционной партии «Ата Мекен» ― Алмамбета Шыкмаматова и Аиду Салянову.

Власти обвинили бывшего министра юстиции Шыкмаматова в составлении «фиктивных договоров» при закупке служебных автомобилей в 2011 году.

Бывшая генпрокурор Аида Салянова обвиняется в «незаконном» продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву, приближенному Максима Бакиева, сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

В ноябре 2016 года руководитель Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев заявил, что получил документы из Белиза, якобы доказывающие заинтересованность Текебаева, Шыкмаматова и Саляновой в продаже акций «Альфа Телекома» в 2016 году.

Напряженность между оппозицией и властями стала нарастать после того, как Текебаев и другие члены Временного правительства выступили против поправок в Конституцию, которые предложил президент Алмазбек Атамбаев и его администрация. Сами поправки были приняты на референдуме в декабре 2016 года.

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