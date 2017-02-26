Сторонники задержанного оппозиционера Омурбека Текебаева собрали около тысячи человек на митинге в его поддержку возле здания Госкомитета нацбезопасности. Поддержать политика пришла также экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева.

Митинг начался примерно в 13:20 напротив здания Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), куда доставили Текебаева после задержания в аэропорту «Манас» в ночь на 26 февраля. В СИЗО ГКНБ он пробудет 48 часов — за это время ему должны предъявить обвинения и вынести меру пресечения.

Против оппозиционного депутата от фракции «Ата Мекен» возбудили дело по статьям «Мошенничество» и «Коррупция» Уголовного кодекса, подозревая его в махинациях вокруг сотового оператора «Мегаком».

Основанием для возбуждения дела послужили показания российского бизнесмена Леонида Маевского, который заявил, что дал Текебаеву взятку в размере 1 млн долларов США в обмен на покровительство и контроль над сотовым оператором. Однако политик, по словам бизнесмена, отказался исполнять свою часть сделки.

На митинге в Бишкеке с требованием отпустить Текебаева собралось от 800 до 1000 человек. Поддержать известного критика президента Алмазбека Атамбаева пришли не только его однопартийцы, но и экс-президент Роза Отунбаева.

Отунбаева, которая в прошлом возглавляла социал-демократов вместе с Атамбаевым, заявила, что Текебаев — «человек, который всегда боролся за правду».

«Мы не должны поддерживать такие действия. Не думая о своем будущем, мы сейчас допускаем такие действия. В каком направлении будет двигаться страна после президентства Атамбаева, какой путь выберет?» — сказала экс-президент на митинге.

Митинг обошелся без столкновений между протестующими и правоохранительными органами — милиция три раза оттесняла участников акции подальше от здания ГКНБ, но это проходило без рукоприкладства со стороны демонстрантов и без задержаний со стороны силовиков.

Сторонники задержанного требовали, чтобы оппозиционера немедленно отпустили. Коллега Текебаева по «Ата Мекену», бывший генпрокурор Аида Салянова, заявила, что задержание политика прошло с нарушениями.

«Это уже предел. Арестовали двух молодых парней. Не ответили на наши вопросы, даже адвоката не впустили. Протокол был составлен без участия адвоката. Это провокация народа. Если бы он хотел сбежать, остался бы в Европе», — заявила она.

Экс-председатель Счетной палаты Эльмира Ибраимова, которая в последнее время тоже часто выступает с критикой властей, заявила, что задержание Текебаева — «это политический заказ», санкционированный Атамбаевым.

«Совершенно ясно, что заказ был отдан одним человеком, то есть Алмазбеком Атамбаевым. Другой никто не мог бы дать такого поручения. Поэтому я считаю, что это политизировано. Задержание Омурбека Текебаева не имеет под собой никакой правовой основы», — сказала Ибраимова.

Депутаты фракции «Ата Мекен» ближе к вечеру покинули митинг, чтобы провести срочное совещание, по итогам которого они решили завершить акцию протеста у стен ГКНБ.

Митинг сторонников Текебаева продолжится завтра, 27 февраля, в 13:00 возле здания парламента. За время проведения акции к участникам митинга не вышли представители власти.

Один из организаторов митинга, оппозиционер Адиль Турдукулов, потребовал, чтобы следующую акцию протеста показали в прямом эфире КТРК. Так, по его мнению, информация о митингах и задержании Текебаева быстрее дойдет до регионов Кыргызстана.

Кроме Бишкека, митинги в поддержку Текебаева также прошли в Оше и в селе Базар-Коргон Джалал-Абадской области — в этой местности родился оппозиционер.

Противостояние Текебаева и Атамбаева

Открытое противостояние Омурбека Текебаева и Алмазбека Атамбаева началось на фоне того, что оппозиционер выступил против поправок в Конституцию, которые предложил президент и его администрация.

С поправками также не согласились члены бывшего Временного правительства, созданного после смены власти в апреле 2010 года, включая экс-президента Розу Отунбаеву.

Атамбаев раскритиковал противников поправок в День независимости Кыргызстана, чем еще сильнее испортил отношения с ними. Тем не менее, сами поправки были приняты на референдуме в декабре прошлого года.

Затем конфликт между Текебаевым и Атамбаев приобрёл продолжение — власти Кыргызстана обвинили оппозиционера и двух его соратников по партии в том, что он имел интерес в продаже акций «Мегакома» и предоставили якобы подтверждающие это документы из Белиза.

Текебаев в ответ заявил о своей непричастности и сказал, что нашел сведения о скрытом имуществе Атамбаева и бизнес-интересы президента на Кипре. Он пообещал скоро раскрыть эту информацию, но пока этого не сделал.

Кроме Текебаева, в течение последних трёх месяцев уголовные дела были заведены и на других депутатов от оппозиционной партии «Ата Мекен».

В декабре 2016 года было заведено дело против Аиды Саляновой за продление адвокатской лицензии Алексею Елисееву, соратнику Максима Бакиева, сына экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Ее также вызывали на допрос в ГКНБ.

17 февраля было заведено дело против депутата-атамекеновца Алмамбета Шыкмаматова — его обвинили в составлении «фиктивных договоров» при закупке служебных автомобилей в 2011 году. Спецслужбы допрашивали его в течение девяти часов.

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Фото: Митинг сторонников задержанного оппозиционера Текебаева

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Видео-трансляция:

Текст и текстовая трансляция: Александра Титова, Нуржамал Джанибекова, Айдай Иргебаева, Регина Им, Айдай Эркебаева.

Фото: Даниль Усманов. Фото Розы Отунбаевой сделано KNews.

Видео: Азамат Каработоев, Субан Ташбалтаев, Арсений Мамашев.

Режиссер видеотрансляции: Азат Рузиев.

Текстовая трансляция (если не отображается, НАЖМИТЕ СЮДА)