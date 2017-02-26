Что происходит с пластиковыми бутылками и упаковкой после того, как вы их выбрасываете на мусорку? Кто их сортирует и сортирует ли вообще? Попадают ли они на переработку и как это происходит?

Оригинал материала опубликован на сайте «ЛИВЕНЬ.Living Asia». Автор статьи – экс-редактор Kloop.kg Дмитрий Мотинов.

По статистике, каждый кыргызстанец в год выбрасывает больше 200 килограммов мусора. Половина этого объема – пластиковая упаковка разных товаров и продуктов, которая в зависимости от состава разлагается от 100 до 200 лет.

За это время объемы «мусорного пластика» могут вырасти так сильно, что экологи не зря предсказывают мрачное будущее Земле, которая просто утонет в тоннах полиэтилена.

Понятно, что выбрасывать пластиковые упаковку или бутылки на мусорку – плохая идея, но как найти лучший способ их сортировки и утилизации, если в городе нет ни мусороперерабатывающего завода, ни системы раздельного сбора отходов?

Вы знали, что бездомные люди, копающиеся в мусорных контейнерах и урнах, выполняют важную экологическую миссию? Они, сами того не осознавая, становятся санитарами города.

Хотя они и ищут мусор ради заработка, но делают хорошее дело для всех, очищая улицы от пластика. Его выгоднее всего сдавать в пункты приема вторсырья. Там килограмм пластика, в зависимости от типа, стоит от 6 до 40 сомов (от 8 до 60 центов США).

Конечно, сдавать пластик в пункты приема может сдать любой, а не только бездомный. Этот процесс чем-то похож на сдачу стеклотары в магазины в советское время (прием стеклотары наладили по всему СССР. Его ввели, чтобы граждане не выбрасывали бутылки, которые можно использовать снова).

Сортировка пластика от других отходов происходит и на городской свалке. Пункт приема вторсырья находится рядом с полигоном – туда добытый пластик и относят в огромных сумках.

Раздельным сбором мусора оба эти варианта не назовешь: нет массового вовлечения горожан, нет системы – в итоге на свалке остается огромное количество пластика. По данным исследования ПРООН 2008 года, бутылки, пакеты и упаковка составляют 5-6% отходов полигона.

Чингиз Бийназаров, заместитель директора компании «Агропром Холдинг» говорит, что многие жители неохотно несут пластик в обычные пункты приема вторсырья.

Эти места обычно выглядят непрезентабельно и грязно, они часто расположены во дворах частных домов, куда принесенное с мусорок вторсырье сваливается в кучи. Добираться до таких закоулков, чтобы сдать несколько бутылок, люди не хотят.

К тому же горожан отпугивает скопление возле этих точек бездомных.

«Агропром Холдинг» занимается сбором пластика, бумаги и резины для их дальнейшей переработки.

Чтобы привлечь к сдаче вторсырья большее количество бишкекчан, компания стала устанавливать более привлекательные пункты сбора, называя их «экодомами».

Это контейнеры, покрашенные в зеленый цвет, с окошком для складывания тары. Пока в Бишкеке их только два, но Чингиз Бийназаров говорит, что со временем их будет больше.

Чингиз рассказал, что происходит с пластиком после его попадания в пункт приема. Раз в неделю его увозят на переработку.

Там он сортируется по цветам, после этого на специальной производственной линии бутылки очищают от этикеток, моют и режут на мелкие фрагменты. Их переплавляют в небольшие гранулы, которые становятся основой для более чем трехсот видов продукции.

Фирмы и организации, которые хотят сортировать свой мусор, могут установить у себя экобоксы для пластика и бумаги – при наполнении их содержимое будут забирать.

Чтобы получить экобокс, достаточно оставить заявку на сайте musor.kg.

Чингиз Бийназаров говорит, что его компания могла бы устанавливать их и в жилых домах, но там боксы будут наполняться слишком долго.

В планах у него проект «Экодвор» – установка больших контейнеров для пластика и бумаги во дворах.

Ситуация может улучшиться после строительства в Бишкеке завода по сортировке мусора. Еще в 2013 году Кыргызстан подписал кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек» с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

По нему, банк предоставил стране 22 млн евро на улучшение ситуации с мусором в столице. Половина этих денег – грант, а другая – кредит.

Проект заработал в конце 2015 года – в Бишкек привезли новые контейнеры. Через полгода в столице появились 32 новых мусоровоза.

Но ключевая часть проекта – рекультивация старой свалки и строительство завода – снова затягивается.

В прошлом году руководитель проекта Альмира Гинятуллина обещала начало его возведения к концу 2016-го.

Но глава пресс-службы мэрии Бишкека Гуля Алмамбетова рассказала, что еще не заключены два самых важных контракта по проекту.

Договор с поставщиками о строительстве нового санитарного полигона находится на стадии подписания, а тендер на рекультивацию нового проводится сейчас.

Этот контракт Бишкек может подписать в середине лета, если ЕБРР не задержит его согласование.

Пока непонятно, что будет происходить с пластиком после сортировки на будущем заводе – пресс-секретарь мэрии говорит, что специалисты пока не решили этот вопрос.

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