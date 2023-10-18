Исполнительный директор «Зеленый Альянс Кыргызстана» Ильгиз Камбаров призвал депутатов Жогорку Кенеша не принимать так называемый законопроект об «иноагентах». Об этом он заявил на пресс-конференции 18 октября.

По его словам, принятие этого проекта закона негативно повлияет на все некоммерческие организации (НКО), в том числе и на экологические.

«НКО — это тот сектор, который содействует государству в тех частях, в которых оно хромает. Наша роль — это содействие и взаимные консультативные услуги. Партнерами “Зеленого Альянса” являются Минэконом, Минсельхоз. Деятельность НКО жизненно важно и для самого государства», — отметил он.

Камбаров отметил, что представители НКО занимаются вопросами заботы о людях с инвалидностью и теми секторами, на которые государство не обращает внимание.

«Я считаю, что этот законопроект вреден для общества, страны и самого государства. Это приведет к сокращению финансовых вливаний, проектов, не только экологических. Для Кыргызстана это чревата не выполнением своих обязательств перед местным и международным сообществом, где мы обязуемся выполнять требования по вопросам защиты экологии, изменения климата», — добавил директор альянса.

Представитель «Инициативы Peshcom» Алексей Журавлев на пресс-конференции также отметил, что поправки в закон об НКО и Уголовный кодекс, которые предлагают в законопроекте об «иноагентах», не нужны.

«Все НКО уже сдают множество отчетов, они все подотчетны, любой журналист и пользователь интернета может зайти на сайт Налоговой службы и найти все эти отчеты. Странно, что депутаты не знают или не хотят знать, что отчеты уже есть и […] любой может увидеть от кого и сколько НКО получило денег», — сказал Журавлев.

Он добавил, что НКО зачастую более открыты, чем госорганы или местные органы управления.

Законопроект об «иноагентах»

Законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс поступил в Жогорку Кенеш в середине мая 2023 года. Этим документом группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

В России действие аналогичного закона привело к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

Между тем два профильных комитета Жогорку Кенеша уже одобрили законопроект в первом чтении.