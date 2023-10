Министерство иностранных дел (МИД) Кыргызстана выступило с заявлением о ракетном ударе по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По данным ООН, в результате погибли сотни человек.

В МИД отметили, что Кыргызстан «решительно осуждает военный удар по госпиталю» и призвали провести «всестороннее расследовании этого нарушения международного гуманитарного права».

«Подчеркиваем важность соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права, предусматривающих защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры. В этой связи призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению и прекращению боевых действий, незамедлительному началу переговорного процесса в интересах достижения мира», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также в МИД отметили, что Кыргызская Республика выступает за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

Вечером 17 октября на территории баптистской больницы на севере сектора Газа произошел мощный взрыв в результате попадания ракеты. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что в результате взрыва могли погибнуть не менее 500 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после случившегося выступила с заявлением, в котором осудила «нападение на больницу». По ее данным, больница продолжала функционировать, в ней укрывались пациенты, медицинские работники, а также вынужденные переселенцы. В ВОЗ призвали немедленно обеспечить активную защиту гражданского населения и системы здравоохранения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно объявить в Газе прекращение огня по соображениям гуманитарного характера.

ХАМАС («Движение исламского сопротивления», признано в некоторых странах, в том числе в Израиле, террористическим) обвинило израильскую армию в нанесении удара по больнице.

The moment Israel has bombed Al Ahli Arab Hospital in Al Zaitoon neighbourhood in central #Gaza.

Over 500 Palestinians have been killed!

The Civil Defense Spokesperson speaking to Al Jazeera:

“We are unable to deal with the situation now. All of what we are seeing is dead… pic.twitter.com/ey9g9OHyLC

— DOAM (@doamuslims) October 17, 2023