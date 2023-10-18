Министерство иностранных дел (МИД) Кыргызстана выступило с заявлением о ракетном ударе по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По данным ООН, в результате погибли сотни человек.

В МИД отметили, что Кыргызстан «решительно осуждает военный удар по госпиталю» и призвали провести «всестороннее расследовании этого нарушения международного гуманитарного права».

«Подчеркиваем важность соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права, предусматривающих защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры. В этой связи призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению и прекращению боевых действий, незамедлительному началу переговорного процесса в интересах достижения мира», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также в МИД отметили, что Кыргызская Республика выступает за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

Удар по больнице и реакция

Вечером 17 октября на территории баптистской больницы на севере сектора Газа произошел мощный взрыв в результате попадания ракеты. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что в результате взрыва могли погибнуть не менее 500 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после случившегося выступила с заявлением, в котором осудила «нападение на больницу». По ее данным, больница продолжала функционировать, в ней укрывались пациенты, медицинские работники, а также вынужденные переселенцы. В ВОЗ призвали немедленно обеспечить активную защиту гражданского населения и системы здравоохранения.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно объявить в Газе прекращение огня по соображениям гуманитарного характера.

ХАМАС («Движение исламского сопротивления», признано в некоторых странах, в том числе в Израиле, террористическим) обвинило израильскую армию в нанесении удара по больнице.

The moment Israel has bombed Al Ahli Arab Hospital in Al Zaitoon neighbourhood in central #Gaza. Over 500 Palestinians have been killed! The Civil Defense Spokesperson speaking to Al Jazeera: “We are unable to deal with the situation now. All of what we are seeing is dead… pic.twitter.com/ey9g9OHyLC — DOAM (@doamuslims) October 17, 2023



Власти Израиля же отрицают свою причастность к этому, и утверждают, что причиной взрыва стал неудачный запуск ракеты, которой хотели обстрелять израильскую территорию. По их версии, ракета отклонилась от курса и сдетонировала на территории больницы.

«Есть много авиаударов, много неудачных запусков и много фейковых сообщений ХАМАСа», — сказал представитель ЦАХАЛа (израильская армия) контр-адмирал Даниэль Хагари.

Затем ЦАХАЛ объявил, что, по предварительным данным, ответственность за удар несет «Исламский джихад» (палестинское ответвление «Братьев-мусульман», признанное на территории некоторых стран, в том числе в Кыргызстане, террористической организацией). Власти Израиля утверждают, что перед тем, как был нанесен удар по больнице, группировка выпустила ракету из точки, находящейся неподалеку.



Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур в связи с гибелью людей. Он также отказался от участия в четырехстороннем саммите с участием президента США Джо Байдена, а также глав Иордании и Египта. Встречу планировалась провести в Иордании 18 октября, но ее отменили.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя случившееся, заявил, что на больницу в секторе Газа напали «террористы-варвары».

«Тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей», — написал Нетаньяху в соцсети X (бывшая Twitter).

В то же время сотни человек во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в некоторых других вышли на протест к израильским посольствам. В некоторых странах протестующие штурмовали посольства Израиля.

Ряд стран и организаций осудили удар по больнице, а некоторые обвинили Израиль в произошедшем.

Война Израиля с ХАМАС

Удар по больнице в секторе Газа стал одним из самых громких эпизодов войны между Израилем и ХАМАС.



7 октября бойцы палестинского движения ХАМАС напали на юг Израиля и проникли на территорию страны. По последним данным израильских властей, в результате погибли около 1300 человек и пострадали 3300. По предварительным данным, более сотни человек остаются в заложниках.

Вскоре израильские власти сообщили о переходе страны в «состояние войны» и начали атаковать объекты на территории сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: «Они пожалеют об этом моменте, Газа никогда не вернется к тому, что было». После этого Израиль начал обстрел сектора Газа, а также, как сообщают мировые СМИ, готовится к проведению наземной операции.

Всего в секторе Газа, по разным оценкам, проживают от 2 до 2,5 млн человек, плотность населения — одна из самых высоких в мире.

По данным подконтрольного ХАМАС палестинского минздрава на 17 октября, в результате израильских атак в Газе погибло около 3000 человек и свыше 12 тысяч получили ранения. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.

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