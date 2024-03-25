В Министерстве иностранных дел (МИД) КР призвали кыргызстанцев временно воздержаться от поездок в Россию без необходимости на фоне произошедшего 22 марта теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.



В сообщении ведомства от 25 марта говорится, что на всей территории России усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. По словам главы Консульского департамента МИД Бакыта Кадырова, российские власти также усилили проверки граждан, въезжающих и выезжающих из России.

В связи с этим МИД рекомендует кыргызстанцам:

не имеющим веских оснований для выезда в Россию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия дополнительных мер безопасности;

запланировавшим свою поездку, заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Россию на сайте МВД РФ (mvd.ru);

имеющим два и более административных правонарушений в период своего предыдущего пребывания на территории России, воздержаться от поездки на ее территорию во избежание не пропуска через государственную границу и последствий, связанных с данной процедурой;

находящимся в России, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также при себе постоянно иметь документы удостоверяющие личность и законность пребывания на территории страны.

В случае возникновения экстренных вопросов граждане могут обратиться на горячую линию посольства КР в Москве по номеру +7 925 115 50 47, а также консульского департамента МИД по номеру (+996) 999 312 002.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта были убиты как минимум 137 человек, а еще 182 получили ранения.







В ФСБ РФ позже сообщили об аресте 11 человек по делу о теракте. Басманный суд Москвы в ночь с 24 на 25 марта вынес решение об аресте на два месяца четырех задержанных по делу.



СМИ пишут, что после случившегося теракта в Москве усилились проверки мигрантов.



23 марта стало известно, что мигранты из Кыргызстана, полетевшие в Москву, застряли в аэропорту «Шереметьево». Сообщалось, что у них забрали документы и держат в отдельной комнате. В посольстве Кыргызстана, комментируя эту ситуацию сообщили, что им запрещен въезд на территорию России, потому что ранее они нарушили миграционное законодательство страны. В диппредставительстве рассказали, что ближайшим рейсом их отправят в Кыргызстан.