В своем обращении к президенту Садыру Жапарову представители организаций заявили, что прекращение деятельности в Кыргызстане части НКО, сокращение количества НКО, осуществляющих общественно-полезную деятельность, приведет к значительным негативным последствиям в различных сферах.

Вместе с тем они отметили, что законопроект об «иноагентах» ухудшит правовое положение НКО в стране.

«Законопроект не соответствует государственным интересам, если они действительно заключаются в построении подлинной демократии в стране, что прописано в Конституции КР. Более того, принятие законопроекта и применение его норм приведет к обращениям в Комитет ООН по правам человека о нарушениях прав человека в КР. Скорее всего Кыргызская Республика будет проигрывать споры по этим обращениям, что приведет к репутационным потерям Кыргызстана как демократической страны», — заявили представители организаций.

Депутаты Жогорку Кенеша 14 марта приняли в третьем чтении законопроект «об иностранных представителях». Для вступления в силу закона осталась лишь подпись президента.

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