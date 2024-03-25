Басманный суд Москвы избрал меру пресечения четверым мужчинам, задержанным по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова и Шамсидина Фаридуни отправили в СИЗО до 22 мая.

Всем четверым предъявили обвинения в теракте в составе группы лиц. Само заседание прошло в закрытом режиме. В зал заседаний суда обвиняемых доставили избитыми. Ранее в сети появились фотографии с описанием пыток над задержанными: как минимум одного из них били током, а другому отрезали ухо.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта были убиты как минимум 137 человек, а еще 182 получили ранения.

Ранее о причастности к нападению на «Крокус Сити Холл» заявляла международная террористическая организация «Исламское государство». Всего по делу задержаны 11 человек. Про остальных задержанных ничего не известно.

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