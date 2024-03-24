В посольстве Кыргызстана в России 23 марта сообщили, что находятся на связи с родственниками двух кыргызстанок, «с которыми в настоящее время отсутствует связь». Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что не удается связаться с двумя кыргызстанками 20 и 24 лет, которые работали в «Крокус Сити Холле».

«В списке пострадавших не числятся, возможно, они среди неопознанных. Работа продолжается, так как списки постоянно обновляются», — говорится в сообщении посольства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта были убиты как минимум 133 человека.

24 марта объявлено в России днем общенационального траура по жертвам теракта.