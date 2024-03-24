В ГКНБ 23 марта сообщили, что ранее объявленный в розыск экс-замглавы Таможни Райымбек Матраимов находится в городе Баку.



Как рассказали в Госкомитете, они направили в письмо азербайджанской стороне о задержании Матраимова.

«В настоящее время азербайджанскими коллегами прорабатывается вопрос о его задержании и дальнейшей экстрадиции в Кыргызстан», — отметили в спецслужбе.

При этом, в ГКНБ заявили, что в ходе оперативных мероприятий вскрылась связь Матраимова с задержанными в Кыргызстане «членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящих покушение на руководство Кыргызстана».

О задержании пятерых граждан Азербайджана стало известно днем 23 марта. По данным ГКНБ, они прибыли в Кыргызстан с целью организации покушения на руководство страны «в связи с проводимой государством политики активной борьбы против организованной преступности, которое отразилось на всем постсоветском пространстве».

В Госкомитете добавили, что «преступные планы» задержанных «возникли на фоне проводимых ГКНБ КР мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержания в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключенных и лиц находящихся на свободе, что вызывало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров».

Местонахождение Райымбека Матраимова было неизвестно с конца прошлого года. 26 января 2024-го стало известно, что экс-таможенника объявили в розыск. Его обвиняют в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».

С октября прошлого года в госорганах идет массовая чистка от кадров, которые так или иначе были связаны с Райымбеком Матраимовым или имели отношение к криминалитету. Кроме того, власти страны наложили арест на имущество Матраимова, оценив стоимость активов в несколько десятков миллионов долларов. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в конце января объявил о том, что власти отберут у Матраимова «все его активы по всему Кыргызстану» и назвал экс-таможенника «классическим примером коррупции».