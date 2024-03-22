В Сокулуке 15-летнюю школьницу насиловали не девять мужчин, а десять. Об этом радио «Азаттык» сообщила адвокатка пострадавшей Айсулуу Ибраимова.

По ее словам, только после обращения омбудсменки назначили нового следователя и начались следственные мероприятия.

«Никакие следственные мероприятия не проводились. Со вчерашнего дня начали проводиться повторные допросы и очные ставки с двумя из них. Их арестовали на 48 часов. По словам девочки, по именам, которые она назвала, было девять мужчин. Вчера после уточнения добавился еще один», — сказала Айсулуу Ибраимова.

Омбудсменка Джамиля Джаманбаева 20 марта заявила о том, что в Сокулуке 13-летнюю девочку почти год систематически насиловали девять мужчин. По ее словам, милиционеры ничего не сделали, чтобы привлечь подозреваемых к ответственности. При этом против семьи пострадавшей девочки устроили травлю.

В МВД же отрицают информацию о бездействии милиционеров. Правоохранители заявили, что нашли парней, на которых указала школьница. В ведомстве добавили, что «действиям виновных лиц дадут правовую оценку в соответствии с нормами УПК КР».

По данным института омбудсмена, сейчас школьница проходит лечение в больнице из-за тяжелого психологического состояния.

Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к детям:

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.

В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если вы оказались в ситуации насилия:

кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, контакты: 0709710320;кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, контакты: 0312512640, 0312316466;

ОО «Центр женских инициатив — Аялзат» — город Ош, ул. Ленина, 221, контакты: 0776380707, 0557777405, 0322255608;

кризисный центр «Ак Журөк» — город Ош, ул. Ленина, 205, контакты: 0550231329;

кризисный центр «Надежда» при ОФ «Диа» — город Ош, ул. Заднепровского, 12/1, контакты: 0777146982, 0773843461, 0772754912;

кризисный центр «Бактылуу эне» — город Балыкчы, ул. Каралаева, 26, 0702748928;

ОО «Аялзат — Развитие женских инициатив» — город Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14, контакты: 0554055980;

кризисный центр «Мээрман» — город Каракол, контакты: 0706383637;

центр помощи и реабилитации женщин «Химая» — город Каракол, 0551733390;

кризисный центр «Теңдеш» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;

ОО «Нуржолбер» — город Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 16, контакты: 0702634293, 0501290280;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Центр женских инициатив — Аялзат» — Талас, контакты: 0707484713, 0552773377, 0558445855;

реабилитационный центр «Каниет» — Джалал-Абад, контакты: 0774855227;

ОО «Активист» — город Разаков, ул. Додосьян (ориентир: 2 этаж здания автовокзала), контакты: 0772602767 (Кадамжайский район), 0552601100 (Баткенский район), 0777558758 (Лейлекский район).