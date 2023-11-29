Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) 28 ноября сообщил «о пресечении деятельности сети притонов по оказанию интимных услуг». Вместе с сообщением спецслужба распространила личные данные более 70 женщин, которые, по ее информации, были вовлечены в проституцию.

«Клооп» поговорил с юристами и правозащитниками о том, что не так с действиями ГКНБ.

«В целях профилактики»

Как рассказали в Госкомитете, 25-26 ноября они выявили и закрыли сеть заведений, «предоставляющих интимные услуги». ГКНБ вместе с тем распространил фотографии десятков женщин, которые, по данным комитета, были вовлечены в проституцию, а также опубликовал паспортные данные, адреса некоторых из них и имена их родителей. В учреждении назвали это «профилактикой».



«В качестве превентивной меры для лиц, намеревающихся организовать или заняться подобной противозаконной деятельностьюЭта деятельность действительно противозаконна?В Уголовном кодексе Кыргызстана есть статьи «Вовлечение в занятие проституцией», «Содействие проституции и разврату» и «Торговля людьми» (в которую входит и принуждение к проституции). Сама секс-работа в Кыргызстане декриминализована с 1998 года., ГКНБ будет публиковать фотографии задержанных владельцев притонов и работающих там девушек», — объяснили в спецслужбе.

До этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что большая часть тех, кто «работает» в местах оказания интимных услуг — студентки, и с этим нужно бороться. Ташиев призвал сотрудников ГКНБ обратить внимание на проституцию, заявляя, что в последнее время «девушки испортились».



Видео с рейда, а также фотографии женщин, опубликованные ГКНБ, начали распространять в соцсетях, а также показали в эфире республиканских телеканалов.

ГКНБ нарушил закон

В Институте омбудсмена, комментируя действия спецслужбы, призвали госорганы обеспечить соблюдение прав секс-работниц, а также «не показывать их лица и не обнародовать персональные данные, так как это нарушение их прав, установленных законом».

«Согласно законодательству, не допускается разглашение персональных данных граждан без их согласия, кроме случаев, установленных законом. Также Всеобщая декларация прав человека гласит о недопустимости распространения личной информации», — отметили в Институте Акыйкатчы.

Юристка Фатима Якупбаева в интервью «Клоопу» также отмечает, что публикация или распространение фото- или видеоматериалов без согласия человека нарушает неприкосновенность частной жизни и считается уголовным преступлениемКакая статья? Статья 190 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Нарушение неприкосновенности частной жизни»..

«Если девушка занимается сексом за деньги, это не лишает ее права на защиту своей личной жизни и собственного изображения. Придание общественной огласки минувшего рейда не делает законным действия силовиков в части публикации фотографий секс-работниц. Секс-работа с 1998 года декриминализована в стране, а значит законных оснований публиковать фотографии не было», — подчеркивает она.

О том, что ГКНБ нарушил закон, говорит и юристка Таттуубубу Эргешбаева. Она объясняет, что действия спецслужбы противоречат принципу презумпции невиновности.

«Разглашение личных данных задержанных лиц, таких как фотографии и копии документов, может оказать отрицательное воздействие на их безопасность и создать предубежденное отношение общественности к этим людям, предвзято воспринимаемым как виновные до доказательства их вины», — отмечает она.



Эргешбаева объясняет, что личную информацию можно разглашать публично лишь в некоторых случаях — когда она может предотвратить угрозу общественной безопасности или защитить личные права других людей.

«Однако в большинстве случаев публикация персональных данных задержанных лиц без их согласия является недопустимой практикой и может рассматриваться как нарушение их конституционных прав», — заключает юристка.



Фатима Якупбаева добавляет, что за незаконное распространение личной тайны с использованием служебного положения предусмотрена ответственностьКакая? Исправительные работы от одного до трех лет или штраф от 50 до 100 тысяч сомов, или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового (ст. 190 УК КР)., и пострадавшие вправе обратиться в суд с требованием о защите своих прав.

«В страхе ожидают реакции своих семей»

Одна из правозащитниц, занимающихся защитой прав женщин, на условиях анонимности рассказывает «Клоопу» о последствиях раскрытия личных данных секс-работниц со стороны ГКНБ.

«После [задержаний и публикации их фотографий] некоторые секс-работницы уже сообщают, что не могут показаться на глаза своим семьям, так как опозорены на всю страну, и в страхе ожидают реакции своих семей. Чаще со стороны старших мужчин, которые могут совершить физическое насилие в виде избиений, унижений — вплоть до отказа общения с семьей», — говорит она.

Правозащитница добавляет, что из-за раскрытия данных их матерей, могут пострадать и дети женщин.

«Пример: если маму [в опубликованных ГКНБ материалах] увидели соседи, учителя или любые другие знакомые, ребенка тоже начинают преследовать, травить, унижать и оскорблять, а если этот ребенок девочка, то могут сказать: значит, ты такая же, как твоя мать», — объясняет она.

Правозащитница добавляет, что в Кыргызстане травля и преследование вовлеченных в проституцию женщин в разное время «становится то слабее, то сильнее», но «никогда не заканчивалась».

«Данные преступников скрывают»

Действия ГКНБ осудили и ряд депутатов Жогорку Кенеша. Парламентарий Дастан Бекешев заметил, что даже при задержании преступников они являются подозреваемыми и их данные не разглашаются.

«А этих девушек опозорили на всю страну, показав их. Я думаю, это нарушение их прав. Во-вторых, с моральной точки, кто будет отвечать, если кто-то из них совершит суицид? Да, профилактика нужна, но другим способом. Наоборот, надо показывать лица клиентов, а не самих девушек», — сказал он.

Его коллега Эрулан Кокулов назвал раскрытие ГКНБ личных данных секс-работниц «неправильным» и заявил, что подобное «не должно впредь повторяться».

«Профилактические» действия ГКНБ осудили также депутаты Нуржигит Кадырбеков, Тазабек Икрамов, Кубанычбек Самаков и Алишер Козуев.

Писательница и фем-активистка Алтын Капалова говорит в комментарии «Клоопу», что государство в лице ГКНБ добавляет свою лепту в гендерное насилие и фемицид.

«Если посмотреть на их совершенно непрофессиональные действия комплексно, то они ничем не отличаются от домашних тиранов и от насильников. Они реально думают, что борются с криминалом? Они реально верят, что своими действиям они улучшают ситуацию?» — спрашивает она.

Капалова предлагает ГКНБ вместо раскрытия имен и адресов секс-работниц составить списки их «клиентов» и опубликовать их.

«Нет же. Всегда легче использовать женщин из уязвимых групп для своей “борьбы” непонятно с чем. Действия ГКНБ нарушили права этих женщин. Я глубоко убеждена, что никто не понесет наказание за это видео, потому что наши правоохранительные органы полны насильников и моралистов», — заключает писательница.

Проституция в Кыргызстане

По данным био-поведенческого исследования ОФ «Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ», проведенного в 2023 году, в Кыргызстане секс-работой занимаются более 9 тысяч женщин, что составляет примерно 0,26% от общего количества женского населения республики. Отмечается, что некоторые из них были вовлечены в проституцию до совершеннолетия: 10% в Бишкеке и 4,5% — в городе Ош.

По словам правозащитницы, давшей интервью «Клоопу» на условиях анонимности, в основном в проституцию попадают из-за экономических причин.

«Секс-работницы зарабатывают для того, чтобы содержать свои семьи, выплачивать кредиты, оплачивать контракты по учебе, оплачивать дорогостоящие операции и так далее. […] По данным исследования 2018 года, 73% секс-работниц имеют на руках иждивенцев — это дети и родители, в среднем четыре человека на каждую секс-работницу, которых она содержит», — объясняет она.

По данным этого же исследования, 33% вовлеченных в проституцию женщин дополнительно работают или учатся.

«Тем студенткам, которые не имеют помощи от родителей, живут в съемной квартире, необходим дополнительный источник дохода для оплаты контракта [в вузе] и для проживания в большом городе», — отмечает правозащитница.

В фонде «Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ» говорят, что вовлеченные в проституцию девушки нуждаются в дополнительной защите и поддержке.

«В 2021 году было зарегистрировано 147 случаев [правонарушений], в которых пострадавшими являются секс-работницы. […] В 60% случаях виновниками являлись представители правоохранительных органов, — рассказывают в фонде. — [Физическое] и сексуальное насилие, как со стороны правоохранителей, так и со стороны клиентов, являются самыми распространенными видами нарушений».