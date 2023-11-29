В ГКНБ сообщили о том, что спецслужба выявила факт незаконного вывода активов Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК).



Как рассказали в спецслужбе, в 2014 году члены совета ФПК «незаконно вывели из собственности» федерации земельный участок площадью 2,34 га с занимаемым домом отдыха «Ала-Тоо», расположенном в Чолпон-Ате. Затем, по данным Госкомитета, землю с домом «реализовали на заведомо невыгодных для ФПК условиях аффилированным лицам лидера ОПГ Камчы Асанбека (Камчы Кольбаев)».

«После чего, на указанной зеленной площади со стороны ОсОО “Имидж Строй” (аффилированная фирма К.Асанбека) был застроен коттеджный комплекс “Каганат”», — сообщили в спецслужбе.



В ГКНБ отметили, что «в результате преступных действий нарушены интересы общества, в частности право трудящихся на улучшение здоровья и отдыха, а недвижимое имущество было использовано для строительства вип-коттеджей только приближенным Кольбаева».



По этому факту ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Коррупция» и задержал:

председателя Центрального комитета профсоюза работников образования и науки Т.А.;

зампредседателя республиканского комитета профсоюза работников машиностроения и других сфер деятельности Т.Ч.А.;

председателя республиканского комитета профсоюза работников лесной отрасли О.К.Д.;

бывшего директора ДО «Ала-Тоо» К.Н.А.

Задержанных водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. В спецслужбе добавили, что соответствующие мероприятия по установлению и возврату незаконно выведенных активов ФПК продолжаются.

Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.

9 октября спецслужба сообщила, что предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд. На них наложили арест. В ГКНБ заявили о намерении обратить их в доход государства. Кроме того, Госкомитет намерен продолжить поиски «незаконных активов Кольбаева и его окружения как внутри страны, так и так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес интересы».