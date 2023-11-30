Депутат Тазабек Икрамов отозвал свой законопроект, которым предлагал сделать обязательным участие граждан на выборах. Об этом нардеп сообщил на заседании Жогорку Кенеша 29 ноября.



Он пояснил, что принял решение доработать документ с учетом мнения общественности и депутатов. Икрамов добавил, что после доработки законопроект снова будет вынесен на общественное обсуждение.

Ранее законопроект был одобрен в первом чтении Комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Депутат Тазабек Икрамов вынес на общественное обсуждение этот законопроект в июле 2023 года. Он хотел ввести поправки в закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и штрафовать на 5 тысяч сомов любого кыргызстанца за неучастие в выборах.

Однако законопроект подвергся критике со стороны некоторых депутатов. Так, нардеп Эмил Жамгырчиев отметил, что инициатива противоречит правам человека, закрепленным в Конституции республики.



В свою очередь депутат Алишер Эрбаев сказал, что необходимости в законопроекте нет, так как в будущем выборы будут проводиться дистанционно и в электронном виде.



Против законопроекта выступила и Центральная избирательная комиссия.

«Участие в выборах — это право, оно не должно быть обязанностью. В Конституции также указывается, что выборы в Кыргызстане проходят свободно», — сказала глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Икрамов объяснял необходимость обязать кыргызстанцев ходить на выборы низкой явкой. В справке-обосновании к законопроекту отмечалось, что введение штрафа поможет обеспечить достаточную явку при проведении выборов.



В Кыргызстане на последних выборах наблюдается низкая явка.

К примеру, на повторных выборах по Ленинскому избирательному округу Бишкека победил кандидат Кубанычбек Самаков, набрав лишь 5 тысяч 279 голосов. Всего на выборы из более 124 тысяч избирателей пришли лишь 17 тысяч 423 (13,95%).



А на последних президентских выборах 2021 года явка составила всего 39,75%. Из них за кандидатуру действующего президента Садыра Жапарова проголосовали 79,2% избирателей.