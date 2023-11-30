В Новосибирске кыргызстанца приговорили к 5 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за похищение детей знакомого. Об этом 29 ноября сообщил Следственный комитет России по Новосибирской области.

По предварительным данным, кыргызстанец приехал в Новосибирск на заработки и проживал у знакомого мужчины, у которого на иждивении находились пятеро несовершеннолетних детей. В декабре 2022 года у него «возник преступный умысел» похитить трёх детей знакомого и вернуть их за 15 тысяч рублей, сообщает СК.

17-18 декабря кыргызстанец забрал детей и документы хозяина квартиры, запер дом, а после выехал в Томск, чтобы оттуда пересечь границу РФ.

«Однако преступные действия подсудимого были пресечены, так как последний был задержан сотрудниками полиции в помещении Железнодорожного вокзала Томска.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в СК.



