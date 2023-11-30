Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что с 1 декабря (то есть с завтрашнего дня) в Кыргызстане не будет заведений, где оказывают интим-услуги. Такое заявление он сделал сегодня, 30 ноября на открытии нового здания Балыкчинского городского отдела Управления ГКНБ по Иссык-Кульской области.

По его словам, сейчас одной из приоритетных задач для сотрудников ГКНБ является «контроль за деятельностью органов государственной власти по пресечению незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, представляющих гражданам услуги интимного характера».

«Руководители государственных и муниципальных органов, правоохранительной системы получили указание о необходимости к 1 декабря 2023 года прекратить работу подобных заведений на всей территории республики. В случае получения органами ГКНБ сведения о дальнейшей работе подобных заведений, с занимаемых должностей будут сняты главы органов местного самоуправления и правоохранительной системы», — цитирует Ташиева пресс-служба ГКНБ.

Ранее Ташиев заявлял, что большая часть тех, кто «работает» в местах оказания интимных услуг — студентки, и с этим нужно бороться. Ташиев призвал сотрудников ГКНБ обратить внимание на проституцию, заявляя, что в последнее время «девушки испортились».

ГКНБ 28 ноября сообщил о том, что в ходе рейдов 25-26 ноября выявили и закрыли сеть заведений, «предоставляющих интимные услуги». Госкомитет вместе с тем распространил фотографии десятков женщин, которые, по данным комитета, были вовлечены в проституцию, а также опубликовал паспортные данные, адреса некоторых из них и имена их родителей. В учреждении назвали это «профилактикой».

Однако, по мнению правозащитников и юристов, спецслужба нарушила закон и подвергла секс-работниц и их родных опасности. Осудила действия ГКНБ и в Институте омбудсмена, призвав госорганы обеспечить соблюдение прав секс-работниц, а также «не показывать их лица и не обнародовать персональные данные, так как это нарушение их прав, установленных законом».



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