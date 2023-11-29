В Налоговой службе, комментируя митинг предпринимателей Кара-Суйского рынка против обязательного применения ККМ, сообщили, что их освободят от их использования.



По данным информагентства 24.kg, сотни торговцев 29 ноября вышли на митинг против обязательного применения ККМ и собрались возле государственной администрации Кара-Суйского района.

В Налоговой сообщили, что митинг завершился, а с участниками акции провели разъяснительную работу и торговцы возобновили работу.

«В соответствии с налоговым законодательством, предприниматели, осуществляющие свою деятельность на рынках, отнесенных к стратегическим объектам, могут работать в особом налоговом режиме. На данный момент к стратегическим объектам относятся рынки “Дордой” и “Тураталы эл базары” (Кара-Суу). Работающие на рынках, отнесенных к стратегическим объектам, с 1 января 2024 года будут освобождены от применения ККМ, ЭСФ и ЭТТН при реализации товаров внутри зоны особого режима», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что особый налоговый режим заменяет налог на прибыль, налог с продаж, НДС и применяется к реализации товаров, за исключением подакцизных и товаров, требующих специальных лицензий или разрешений.

В последние два года власти Кыргызстана ввели ряд новшеств для предпринимателей, реализующих товары или услуги. Власти требуют от них использовать контрольно-кассовые машины (ККМ), а также пользоваться электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и счет-фактурой (ЭСФ). В связи с этим в Бишкеке и ряде регионов проходили акции протеста.